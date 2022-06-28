荒失失在加家：不一樣的生日派對

孩子生日會 毋須招呼大人

何出此言？原因是外國家長替孩子開生日派對，方式跟我們完全不同。當我仍在香港時，參加朋友替兒女舉辦的生日會，通常都是全家出動，但外國人卻不是這樣的，小朋友生日會的座上客，只有小朋友。無論是在家中或專辦派對的地方舉行，主人家一般都會與應邀小嘉賓的家長先溝通好，了解孩子有否食物敏感、告之派對何時開始及結束等資料，家長只需要準時到達放下子女，完結後再回來接走就可以了。即使家長需要陪同一起進場，主人家所準備的食物也只為小朋友而設，其他家長只會在旁站着。

其中一次親身體驗，是今年3月，去一間playroom出席朋友替女兒所辦的生日會。朋友除了邀請不少住在Winnipeg的香港人，也邀請了壽星女的同學一起參加。他當天為所有大人及小朋友準備了充足的食物，香港家長便與自己的小朋友坐在一起享用，但我看見，外國家長大多只站在旁邊觀看，孩子則自己進食。就算朋友邀請這些外國家長一起入坐進食，他們都會婉拒。雖然我沒有詢問那些外國家長不加入的原因，不過細心想，為小朋友慶生，主角就是孩子，但他不一定認識同學的家長，假如在生日派對上，有一班不認識的人替自己慶祝，感覺怪怪的。况且，若主人家要招待小嘉賓一家人，不論安排地方和準備食物，都會加重他們的負擔。我覺得這個做法十分值得香港家長參考。

準備食物最頭痛 戶外只限夏天

為了解決文化上的差異，香港家長唯有再想法子。最近另一個朋友為女兒舉辦生日派對，便足足花了4天，全部都在星期六舉行。為何要舉行4場之多？除了其中1場是專為外國同學而設，其他的都是招待香港朋友，但要分開3場，其中一個原因是要準備食物。因為在我身邊的香港人，大多會親自下廚準備食物，由甜點到小食都一手包辦，但由於要準備太多人數的食物，有一定的難度，那便唯有分開幾場舉行。

家長想滿足小朋友開生日派對的欲望，又希望減少工作量，還有一個簡單的方法，就是去一些有燒烤爐供應的戶外公園。早前便有香港家長在公園舉辦了一個有10多個家庭的生日派對，只要準備燒烤食物、零食及水果，在指定位置佈置氣球及橫額即可，還有大片草地供一眾小朋友耍樂。而當日在公園的不同角落，亦有不少本地人替小朋友舉行生日會。唯一限制的是，這種形式的生日會只能在夏天舉行，天氣轉涼，在Winnipeg便難開戶外生日派對，而對於我家一對在冬天生日的子女，在戶外開生日派對的可能更近乎零。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]