升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 小兒現讀迦南幼稚園（麗港城）下午班PN（學前班），家住將軍澳，現在分別有佛教金麗幼稚園及迦南原校取錄為下午班學生，從升小角度及課程，應該怎選擇呢？希望選擇一間學術尤其英文強的學校。

答◢ 參考教育局質素保證視學報告，我給迦南幼稚園（麗港城）和佛教金麗幼稚園的評級同為A（從A++到A-），即是說兩所幼稚園無論在管理及持續發展、學與教、學校文化及給兒童的支援各方面不相伯仲。而升官津小學與以前曾就讀哪一所幼稚園完全無關係，既然兒子就讀迦南幼稚園（麗港城）PN班，就一動不如一靜，繼續升上其K1，省卻適應新學校的麻煩！

K3轉校重讀學好英文 為升直資私小鋪路

問◢ 小兒是2016年11月的細B，今年升小沒有參加大抽獎，但有參加直資小學的招生，得到保良局陸慶濤小學錄取，但因交通問題而放棄學位。現在居住在九龍城區，正為兒子準備明年的小學招生及面試，心儀直資小學，以及私立的聖類斯中學（小學部）和高主教書院小學。這個時候應報讀哪些幼稚園比較好？現在他在崇真小學暨幼稚園讀K3，有補英文及普通話，也有上繪畫及運動類的興趣班，請問有什麼建議？

答◢ 小朋友現於崇真小學暨幼稚園讀K3，你想替他報讀多一年幼稚園，讓他打好基礎，好讓他下年再報心儀直資及私立小學。一般直資私小重視英文，因此，最好在這一年替兒子報一些私立獨立幼稚園，以下3所幼稚園都辦得好，重視英文和以孩子為中心：樂沛兒幼稚園，用英國劍橋及全語文課程，鼓勵幼兒思考、發問、探討；雅士圖國際幼稚園，以中文及英文各50%比重設計課程；國際英文幼稚園暨幼兒園，重視兩文三語及培養幼兒自信自主能力。

一條龍直資校選擇多 加強聽說能力增入讀機會

問◢ 本人有兩名兒子，分別3歲及1歲，3歲兒子將於今年9月入讀根德園幼稚園，我們住在將軍澳區，希望大仔升小入讀一條龍學校或直資學校，當然大抽獎入到好的津校就最好，但並非必然，想請教升小應該報讀什麼學校？

答◢ 大部分名直資學校都是一條龍的，例如英華小學、拔萃男書院附屬小學、香港華人基督教聯會真道書院、播道書院、優才（楊殷有娣）書院等，都有機會由小學部直升上中學部。而一般名直資小學都比較着重英文及中文聽說讀寫能力，根德園幼稚園品德培養和中文比較優勝，只要你搞好兒子的聽說能力，面試有問必答，有禮貌，有常識，便可以有機會被取錄了。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第403期]