採訪手記：每個孩子學習步伐也不同

有否比昨天的自己進步

今期「家教明言」專欄，亞斯理衛理小學校長鄭家明提及，該校早前舉辦失敗週3.0「熱血週」活動。當日記者亦有出席採訪，校長有幾句話令我很感動，「希望各位家長知道，即使小朋友沒有亮麗的成績表，也不要看扁他，甚至一口咬定他『唔得』，不是的，孩子只是『暫時』未得咋」！的確，每個小朋友的學習步伐也不同，重要的是，他有否比昨天的自己進步。

藉着反思 找到失敗原因

活動沒有美化失敗，亦同時帶領同學反思，其實「失敗乃成功之母」這句話並非百分百準確。學生生命培育組主任嚴天樂就多番強調，用一個錯的方法，哪管你堅持不懈，重複做1000次、10,000次，終歸也會失敗；唯有藉着反思，找到失敗的原因，轉換一個對的方法，才有望達至成功。我想，套用在學科學習上亦一樣，當家長拿到一張「滿江紅」的成績表，只不斷囉嗦子女「勤力些」，其實沒意思。唯有協助孩子檢討成績不理想的原因，究竟是未學得懂、基礎概念出錯、緊張失準、沒有溫熟……只有對症下藥，才可為孩子累積成功的經驗。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第403期]