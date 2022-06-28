與別不童：視藝家盡情發揮 搣甩「治療」標籤 玩創書法陶泥 開啟感官宇宙

文︰沈雅詩

香港小童群益會在香港賽馬會慈善信託基金捐助下，於2019年展開為期3年的「藝術有SENse」計劃（下稱計劃），由社工與藝術家聯手合作，共同策劃以視覺藝術介入SEN服務的課程，對象包括ADHD（專注力不足／過度活躍症）、ASD（自閉症譜系障礙）和讀寫障礙特質的高小及中學生，並在青少年綜合服務中心和學校裏推行。

過程中體驗情緒調節 與人溝通

身兼此計劃經理、註冊社工和註冊表達藝術治療師三重身分的梁惠茹（Paisley）稱，雖然社福界也慣常把藝術融入SEN支援服務，但今次卻用嶄新形式，「社福機構一直和『藝術導師』合作比較多，例如請他們來教班，做一些藝術技巧訓練如繪畫、黏土手工等。一般有既定的訓練模式，亦有一個既定的作品。但今次很不同，我們邀請了藝術家加入，一起參與構思、策劃和執行課堂，借助他們的專業領域，幫助我們整理出一個比較清晰的論述，究竟藝術的進路是怎樣，如何和SEN小朋友的感官經驗聯繫」。

計劃的藝術顧問白雙全補充，由始至終都想除去SEN學童「被治療」的標籤，「很多時，這類學生參加活動，都是帶着一個『被治療』的身分，哪怕是『藝術治療』，隱藏背後的都是『治療』為目的。但這個計劃內的課堂卻強調玩和創作，只是在過程之中，學員會經驗到情緒調節、與人溝通，某程度上，已經達至訓練的果效」。

藝術創作是讓人表達想法和感受的平台，藝術物料則是一把鑰匙，可以開啟SEN孩子的感官宇宙。這個計劃由視覺藝術家組成班底，包括書法家徐沛之、藝術教育家楊秀卓、陶藝家黃美嫻等，他們藉着自己最熟練的創作媒介和物料，設計不同的藝術課程，讓學童從中找到適合自己的藝術創作手法。

寫書法前「放電」 我手寫我路

誰又會想到一班平日跳跳紮、坐不定的ADHD孩子，可投入書法世界呢？徐沛之曾這樣說：「人不需要先安定才可寫書法，書法本身就能讓人安定下來。」當然，整個課堂還要因應SEN學生的特質去調節，方能成事。Paisley坦言，要這班孩子一開始便充滿「儀式感」去寫書法，是不可能的任務，社工的角色，就是要按着他們的狀態，事前加入一些既可讓他們釋放能量，又和課堂一脈相承的小活動。

以書法堂為例，Paisley讓學生在開始前，隨着她在房間內走動，速度時快時慢。熱身過後，再每人給一張玉扣紙和沾上墨汁的毛筆，請他們繪畫剛才行走過的路線。這個活動不僅讓學生消耗過多的精力，同時幫助他們把身體經驗，游走於紙上，進入創作思潮。

「泥山」臣服 全身參與更投入

「營造強大的視覺效果」，亦是這個計劃其中一個重要的元素。白雙全洋洋得意地分享陶泥工作坊的經歷，「同學一入課室，望到那堆泥、看到那座山，雙眼已經臣服了，很想參與，這就是視覺的威力」！Paisley則稱，這種震撼，是社工、學員都比較少經歷的，「以往我們和學生用陶泥，都是做一些細細件的作品，但藝術家說，把比例放大，小朋友在創作過程中，就不單止運用手指，而是整個身體都要移動配合，當全身都在參與時，投入程度會大很多，而且作品放大了，他們更容易聚焦，會較少中途走開」。

觸感經驗吸引孩子

隨着上月底舉行的成果展圓滿結束，這個為期3年的試驗計劃亦畫上句號。在這趟摸着石頭過河的旅程，白雙全承認，不是所有課堂都起到化學作用，「歸納結果，『撞中』的課堂，大部分都是一些感官經驗刺激比較大的，尤其是觸感經驗，它好像有種魔力，吸着SEN小朋友進去」；相反，一些需要比較多技巧處理的課堂，效果就不太理想，「其中一名聲音藝術家，擅長把舊電子零件改裝成樂器，但需要用上micro:bit、鱷魚夾等材料，單是駁線已經很頭痛，不易處理。因此，這個課堂只用了一次，就沒有再用了」。

想了解更多計劃成效及下載教案，可瀏覽jcartsmakesense.hk

[Happy PaMa 教得樂 第403期]