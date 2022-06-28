Quicknote：新router玩盡Wi-Fi 6E

【明報專訊】若你是Samsung Galaxy S22 Ultra或部分新一代Android旗艦手機用家，或會發現它們支援全新的Wi-Fi 6E無線連接制式。它是Wi-Fi 6的延伸技術，最特別之處是除了使用現時的2.4GHz及5GHz頻段傳送數據，還加入容量更大的全新6GHz頻段，不單可應付高畫質視訊及虛擬實境的高傳輸要求，而且由於只有支援Wi-Fi 6E的產品才能使用該頻段，因此不受到其他Wi-Fi裝置干擾，有效解決連線擠塞問題。