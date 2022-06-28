影院新技術：聲、畫、體感特效技術大比併

由Samsung開發的Onyx Cinema LED屏幕技術，播放電影時並非使用投影機及銀幕，而是直接控制屏幕顯像，有點像觀看巨型屏幕電視。好處在於屏幕上的每個像素都可以獨立熄滅，因此可以做到全黑，亦可以做到好光，大大提高影像對比度，如觀看多黑暗場景的電影，便能看到更多畫面細節。不過，由於使用了LED屏幕，喇叭無法放在銀幕後面，需掛於天頂，有指令聲效方面有點不自然。

播放院線：MCL Movie Town

視覺系︰ScreenX 3屏幕全景播放

ScreenX是由韓國公司CJ 4DPlex研發的270度畫面投影技術，除了主銀幕外，還透過其他投影機將電影畫面延伸至左右兩側的副銀幕，營造出廣闊的畫面，令觀眾更能投入電影世界。延伸畫面只會在有需要的劇情才播放，不會涵蓋整套電影。亞洲高清協會會長Alan說ScreenX原理上與IMAX一樣可帶來廣闊視野，問題是左右兩邊的銀幕質素可能有參差，導致與主銀幕的顏色有差異，而且兩側畫面會有些少變形，如播放演員大頭畫面便有點礙眼。

播放院線：CGV Cinemas D2 Place

聽覺系︰Dolby Atmos 超像真環繞聲

由Dolby Laboratories於2012年推出的全方位、超像真環繞聲音響技術Dolby Atmos，在戲院佈局上，它最多可通過64個喇叭播放聲音內容，並同時處理多達128個物件音效，例如槍聲、引擎聲、雨聲等。由於系統會記錄每個物件音效在某時間點的相對位置及音量，並在播放時還原，因此除能夠做出環繞聲，還能播出聲音移動效果。最適合入場觀賞戰爭、冒險、恐怖片題材電影。

體感系︰4DX 環境特效最多

現時香港戲院具備模擬動態感覺的技術主要有3類，包括4DX、MX4D及D-Box，須於各自指定的院線觀賞。其中4DX是一套戲院模擬實感裝置，由CJ 4DPlex於2009年推出，除了座椅可以升降、傾斜、彈跳，更可通過戲院內多種設施營造出水、霧、雪、風、閃電、泡泡、香氣等環境特效，以及戳背感覺。

播放院線：Cinema City、百老匯院線

體感系︰MX4D 座椅機關發動

來自美國MediaMation的戲院模擬實感技術，通過電腦編寫程式碼，令座椅因應電影劇情同步升降、傾斜、彈跳。與4DX分別主要在於MX4D的大部分環境特效都由座位上的暗格發動。

播放院線：英皇戲院、MCL戲院

體感系︰ D-Box 純座椅搖動

由加拿大公司D-Box開發的模擬動感裝置，與MX4D及4DX的分別是前兩者可模擬環境特效，D-Box則只提供座椅動態反應。若不喜歡太多環境特效，可選擇配備D-Box座椅的戲院觀看電影。值得一提是D-Box除了商用版本，還提供家用款式。

播放院線：嘉禾院線