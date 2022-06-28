月經異常 隱藏健康警號

中醫意見：孔慶禮（註冊中醫） 西醫意見：周寄雯（仁安醫院婦產科顧問醫生）

氣虛早到 腎虛遲到

血多血少或子宮有異樣

月經周期、經痛、經血流量和顏色，都可能反映身體內部的問題。

1. 月經周期

中醫：

‧正常月經周期是28日，21至35日左右均屬正常

‧＜21日：中醫角度屬「月經先期」，反映氣虛血熱

‧＞35日：「月經後期」，由腎虛、血虛、血寒等引起

‧偶爾一次經期不準未必有問題，但如果持續兩三個周期，就要正視

2. 經血量

西醫：

‧每次月經周期正常流量約20至60毫升

‧初來月經、使用子宮環避孕，以及荷爾蒙失衡的更年期，經血量較多，亦屬正常

‧若每次經血量少於5毫升，算過少，或與子宮內腔黏連、甲狀腺功能亢進等有關；至於經血量過多則可能由子宮肌瘤及瘜肉、多囊卵巢綜合症等引致

中醫：

‧正常流量約50至80毫升，浸滿一片日用衛生巾約5毫升，即每次經期約用10至16塊

‧經血量少於30毫升，即「月經過少」，多由氣血不足、氣血運行不暢導致

‧經血量多於100毫升，即「月經過多」；或氣虛無力，無法固攝血液；或血熱，血液流動性強；或血瘀阻滯血脈，導致血不歸經，血液不循經脈運行而溢出脈外

3. 顏色

西醫：

呈鮮紅或暗紅色屬正常現象

‧鮮紅色：子宮內膜脫落時暢順排出，血液未氧化所呈現的顏色通常較淺

‧暗紅色：月經來到尾聲，出血量、排血速度減少減慢時，顏色會變深

‧如偏向灰色或出現異味，有可能患上炎症

中醫：

如果整個經期血色偏黑、啡，多屬寒邪或血瘀；經血顏色較淡，多為氣虛或腎虛；經血鮮紅量多，則屬熱症

[人生下半場]