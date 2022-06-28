環保月事用品 體貼地球

月經不再限於姊妹閨密之間的私語，即棄月事衛生用品為地球帶來負擔，「月經貧窮」更是跨國界問題，均值得大家好好地、公開地討論。今日「生活自企画」就由最貼身的環保月事用品談起，講到最切身之痛——經痛。

衛生巾分解需500年

月經不止為女士帶來麻煩，同時為地球帶來負擔。世界月經衛生日定在5月28日，因為月經周期平均28日，每次來經約5日。以此推算，女士一年來經13次，每日用6片衛生巾的話，約40年來經，一生就用上過萬片衛生巾，當中有不織布、聚乙烯塑膠防漏層，地球需要500年才能分解。

關注月經教育及月經貧窮組織Free Periods Hong Kong共同創辦人陳鈺霖（Zoe）8年前參加布衛生巾工作坊，初試另類月事用品。「咦！為什麼一直不知道有這些選擇呢？」她認為布衛生巾較通風，經血內水分揮發後，只留下血漬，感覺乾爽亦不會有異味。後來親身體驗月經杯，「只要放得好，裸睡也不會弄髒牀單」。其後她創辦月事產品及教育網上平台Happeriod，推廣月經教育，希望大家有不同選擇，重新認識月經、了解自己身體。

網站「走塑日誌」創辦人Carina，5年前為了環保，開始使用月經杯。她稱用月經杯不但省錢，也減少滲漏憂慮，免除了難受的黏膩感，甚至「忘記自己正來經」。

你也想一試這些產品？不妨從改用布衛生巾、月經褲開始，先踏出第一步，之後再考慮置入式的月經杯、月經碟。

1. 布衛生巾

棉布縫製 水分自然揮發

布衛生巾通常以棉布縫製，有不同長度選擇。即棄衛生巾的吸水珠和底部膠膜，把經血鎖在衛生巾內，或令人感覺焗熱；相反，布衛生巾讓水分自然揮發，感覺通爽。因應每個人的月經天數、經血量不同，Carina建議每次經期最好準備10至15片替換。

2. 月經褲

吸血量大 適合在家使用

月經褲結合衛生巾與內褲，吸血量約為3塊日用衛生巾，較布衛生巾更多。Carina稱，感覺同樣較即棄衛生巾乾爽，但外出時不方便更換，可在家時使用。

3. 月經杯

小尺寸易上手 運動需較硬身款

置入陰道收集經血的杯子，通常由矽膠、橡膠或熱塑性塑料（TPE）製成。有不同長度、直徑、容量、材質選擇，Zoe建議先試最小尺寸，直徑約4至4.5厘米會較易上手，太大可能擠壓到膀胱、尿道，引致不適。軟身杯容易摺疊，體感較舒服；硬身杯在陰道中較易展開，不易變形，但取出時會較有異物感。Zoe參考做運動導師朋友的經驗指出，為防止運動時擠壓到月經杯引致滲漏，或需較硬的月經杯。使用時，先把杯口按壓成「C」形（圖三），放入陰道後鬆開手指，讓杯子展開盛載經血。

4. 月經碟

較月經杯短 底部柔軟

與月經杯相若，分別是月經碟底部較柔軟，用手指揑着碟片中間，讓它呈「8」字形後放入體內。月經碟應卡在陰道穹，以恥骨突出位置固定（圖四）。此外月經碟長度較短，受低子宮頸的女士歡迎。

4至6小時更換防招菌

重用或置入式的月事用品，安全嗎？

「婦科角度來說，多數擔心衛生問題。以月經杯為例，建議不宜將其置於體內過長時間，應約4至6小時取出，用乾淨食水如蒸餾水或專用清洗液清理。置入太久會增加感染風險；如多於8小時，有可能引致由毒素引起的中毒性休克綜合症（TSS）。產品吸濕力愈強，風險愈高，將陰道分泌物、細菌吸收後，較易造成媒介讓細菌繁殖。」仁安醫院婦產科顧問醫生周寄雯指出，TSS初期症狀是發燒、出疹、疲倦，嚴重可危及性命。定時取出月經杯清理，並在每日使用前消毒杯體一次會較安全。

消毒產品，應按指示使用100℃熱水煲滾5至7分鐘，經期使用前後消毒各一次，若未做好消毒或晾曬時未完全乾透，有可能積存細菌，引起念珠菌、細菌性陰道炎等。

有些外用產品（如月經褲）標榜吸血量較高，聲稱可使用一整天，但若太長時間不更換，血量過多導致外滲，血液接觸空氣後會滋生細菌，亦會產生異味，周寄雯建議4至6小時更換一次。

新手Q&A：置入「杯碟」首要放鬆 布衛生巾除污有法

C：Carina Z：Zoe

1. 如何置入月經杯？

C：「放鬆」是第一個訣竅，太緊張會令肌肉緊繃，難以把月經杯放入陰道，還會產生痛楚。先將月經杯杯口內壓成「C」形，盡量推入陰道，月經杯應該放在子宮頸下方，若杯子卡在陰道口會有異物感，放好後應感覺不到月經杯的存在。

2. 外出時如何更換？

C：使用月經杯與月經碟時，若在商場洗手間，應先清洗雙手，取出杯子，倒掉經血後用食用水洗杯，再重置體內。

Z：布衛生巾上的經血會慢慢變乾，只需把它向內摺疊，扣上鈕扣，放進收納袋，不會弄污其他物件。

3. 如何清潔？

C：布衛生巾：用冷水冲走血塊，再用梳打粉或用30至40℃溫水與過碳酸鈉浸泡清洗。過碳酸鈉俗稱「固體雙氧水」，去除污漬效果較梳打粉佳。

Z：月經杯與月經碟：月經前及完結後，必須用沸水徹底消毒，並放在通風處吹乾。每次取出月經杯，都要用食用水冲洗後才能放入體內。

「處女膜」迷思限制選擇

置入陰道的月經杯，會弄破「處女膜」，令女士失去「處子之身」嗎？周寄雯指出，處女膜是環繞陰道口內側的一片薄膜，不完全遮蔽陰道口；處女膜中央通常有個開口，經血可從中流出體外。她又說：「過分劇烈的運動、自慰，或會導致處女膜破裂，而且處女膜的厚薄因人而異，有些婦女經多次性交後，處女膜仍有可能保持完整。」

不少人把女性初次性行為時處女膜破裂「落紅」，視為失去貞操的象徵。世界衛生組織在2018年發表聲明指出，沒有證據顯示處女膜與性經驗有必然關係，而瑞典在2015年已提出把處女膜改名為陰道冠（vaginal corona），並指出陰道冠沒有實際功能，估計是胎兒發育的殘留組織；台灣亦有聲音要求把處女膜正名為陰道瓣，破除迷思。

周寄雯指出，所有置入式月事用品都有弄破處女膜的風險，並受擺放手勢、私處放鬆程度、物件大小等影響。Zoe稱，處女膜與性經驗無關，不應因破裂就等於有性經驗的說法而限制選擇。

文：沈晴、李欣敏、張淑媚、植蔚卿

圖：朱安妮，受訪者提供，Анастасия Бойко@iStockphoto

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[人生下半場]