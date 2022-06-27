醫賢心事：孤獨感 本能危險信號

孤獨惡性循環

在現今社會，人類雖然仍是群體動物，但人與人的距離卻愈來愈遠。我們工作時間很長，工作中來自同伴的競爭和上級的壓力，令我們在合作過程中產生負面情緒，感到無助和孤獨。當我們埋頭苦幹時，跟身邊家人和朋友相處的時間和精力也愈來愈少。相處的時候，有很多外間引誘，例如手機和電視，令我們很難深入地溝通。現今社會節奏快，我們溝通的時候，很多時都會傾向協助對方解決問題，反而忽略了情感溝通。朋友之間的相處亦多是交流近况，或是圍繞某一興趣為話題，一個聚會裏，縱使好像跟朋友交談過，但亦不一定有情感溝通。這些都使我們產生孤獨感。

孤獨感有惡性循環，當感到孤獨，我們傾向更自我保護，跟別人更保持距離。在別人眼中，我們可能變得有點冷漠、高傲、文靜，更加難以接近。我們亦容易把別人中性的反應解讀成負面，對人變得不信任，對危機更加敏感。即使內心很渴望跟人建立關係，但關係卻變得遙不可及。

助人惠及自己情緒

雖然精神疾病裏沒有一種叫做「孤獨病」，但研究顯示，孤獨感會增加死亡率，風險就如癡肥和吸煙一樣，亦會增加患抑鬱症的風險，因此，「孤獨病」的稱呼也絕不過分。

跟別人建立關係是紓緩孤獨感其中一個方向。關係的質素十分重要，一段關係如果能夠讓你有感情交流，感到被接納，讓你能舒服地做自己，比起表面的關係更能支援你的情緒。有趣的是，研究顯示，給予別人幫忙、支援，對自己的情緒也有幫助！在幫助別人過程中，我們感到自己是社會一分子，感到被尊重，感到自己有貢獻，也是跟人建立關係的一種方式，可謂助己助人。

如果你也感到孤獨，你並不孤單，踏出第一步，試試跟別人建立關係吧！

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文：何浩賢（精神科專科醫生）