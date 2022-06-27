鍛煉貼士：繪畫舉重跳舞 練肌力、平衡

戒煎炸刺激食物 免耗損陰津

在飲食方面，日常應少吃辛熱、煎炸、炒爆等容易上火的刺激食物，戒煙酒，少喝濃茶、咖啡，以免體內積熱和耗損陰津。多吃蔬菜、瓜果等含豐富膳食纖維的食物，並攝取足夠水分，可以刺激腸胃蠕動，改善便秘。

規律作息 充足睡眠

日常生活方面，應注意維持規律作息，保證每天有充足睡眠，以使日間精神充沛。如果睡眠不足或睡眠質素欠佳，不但影響日間精神疲憊、反應變慢，更會耗損精血，對病情不利。為預防跌倒，應妥善放置家中雜物，改善照明，並在容易造成意外跌倒的地方如牀邊、洗手間加設扶手，以策安全。

鑑於年長者出現震顫的本質為氣血不足、虛風內動，在食療防治方面宜以補益氣血、養陰填精固本，以使精血充足，陰陽調和。

■黨參首烏寄生鈎藤瘦肉湯

材料：黨參25克、白朮12克、茯苓15克、何首烏20克、桑寄生30克、枸杞子12克、鈎藤12克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：先將瘦肉洗淨、切開、汆水；其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，加鹽調味後即可飲用

功效：補氣養血祛風

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