膚見：潤膚抗濕疹 長遠策略

如果純粹用線性關係（linear relationship）和因果關係（causal relationship）模式去理解，是難以意識到它們的互相影響，而且更難預計可能出現的結果，只會是大家頭痛醫頭，腳痛醫腳的感覺。上期跟大家比較過一個簡單系統和一堆東西聯繫的分別，那麼系統思考又是什麼呢？

我們認知的世界由很多不同系統所組成：例如生態系統、交通系統、家庭系統等；而身體內也是由不同系統組成，例如呼吸系統、免疫系統、消化系統等。每個系統扮演着不同的重要角色，一環扣一環，互相影響。系統思考就是其中一種解決問題的思考方法，把問題和觀察到的相關結果放在一起，繼而得到初步結構，經過反覆的實驗考證，得出潛在的系統。有了這系統，希望以四両撥千斤去解決問題，避開或減少解決方法帶來的副作用，或過去長時間也不容易察覺的後遺症。

嘗試用系統思考「語言」，去簡單理解3種結構連接一起的可能系統：皮膚屏障、生物群落和免疫功能的關係。每個人受到自身遺傳影響，有不同程度的皮膚屏障功能去應付外在環境，例如乾燥潮濕天氣、污染、摩擦等傷害。當屏障失效後，生物群落因而慢慢改變，多了有害細菌及減少益菌，有害細菌製造有害蛋白質，令屏障進一步受損，繼而刺激免疫系統產生炎症，發炎雖然可以防止有害生物或物質進入身體，但同一時間也傷害屏障功能，這就是濕疹的出現。

單靠消炎不夠全面

這裏一環扣一環。如果單靠消炎，無論是用藥膏（類固醇或非類固醇）甚至生物製劑，都不夠全面。唯有保護皮膚屏障，令生物群落回復正常，才是長遠策略。潤膚膏是保護皮膚屏障的重要一環，醫生應該時刻向病人提醒它的重要，尤其是在清潔皮膚之後，或當皮膚感覺乾燥時，更需要使用多一點潤膚膏。皮膚發炎要盡快處理，因為它們互相影響，不及時處理炎症後果會很嚴重。至於加了益生菌的潤膚膏能否壓抑有害細菌，減少屏障破壞，現在還未有定論，但肯定是個新方向，需要等待多點臨牀報告出現，才能跟大家分享。

系統思考是一種很有深度的學問，需要浸淫一段時間，才可以融會貫通。我只領悟皮毛，絕對不是專家。今日所介紹，若大家能夠欣賞系統裏的動態就已經足夠了。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）