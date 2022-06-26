無定向學堂：職安教育不容再拖 工殤紀念碑 警惕危機處處

設工殤地圖、製作迷你工殤紀念碑

工權會爭取成立工殤紀念日和豎立工殤紀念碑多年，均未得政府正視，近年想轉由民間推動。去年他們發布問卷調查，492個回應者中有98%贊成設立工殤紀念日；91.3%贊成在公眾地方豎立工殤紀念碑。這半年，他們整合了自1980年代起跟進過和報刊所見的致命意外，製作香港工殤地圖，並將於40周年展覽發布。地圖的標示遍佈港九新界，依生活場所劃為5類，如工廠、住宅、公共設施等。按下標示，可看到事故背景、日期、姓名或剪報等資料。內地雖已有類似地圖，但只載列意外數字和地區。「香港政府現在是冷處理，將個案化成數字，但他們都是有名有姓、因工殉職。」見到自己出入的地方曾發生意外，有人或感不安，但她正正想人們警惕危機無處不在，同時認識香港的衣食住行都由工人建設，離不開他們的犧牲。「希望大家透過此地圖，認同工友的建設和付出。這與紀念碑的概念是一脈相承，均想讓公眾憑弔。」展覽設工作坊，與公眾一同製作迷你工殤紀念碑，「不一定要像我們過去展示的模樣，每個人心中可能都有紀念工人的圖像或文字，希望開放到公民社會，試試水溫，看看市民怎樣想」。成品可以放在展區或帶走，她說不妨查看工殤地圖，放在家附近的意外地點，向遇難者致意。

條例靠血肉寫出來 中高層缺安全意識

回看40年來的工傷事故，蕭倩文說比起上世紀90年代有改進，但近10年的奪命意外沒減少，建造業仍是重災區，從高處墮下佔多。而每次成功爭取立法或修例，都是「血的教訓、有血有肉」，如1986年葵涌馬可硝皮廠發生爆炸慘劇後，促使政府規管危險化學品；90年代，有約一半手挖沉箱工人曾遭遇工傷甚至遭活埋，逾三成患上矽肺病，政府終在1996年通過禁止手挖沉箱。她引述前總幹事陳錦康生前常掛口邊的一句話：「『死人政府』嘛，唔死人唔做嘢嘅政府，後來就講死咗人都唔做嘢。」傷亡不減，她認為是因為大家錯放重點，例如安全指引列明在離地面2米以上要用工作台，人們就把注意力放在2米：「不代表2米以下沒危機，好多意外都從1.5米的梯跌下來死亡。以為2米才有危險，我們的方向就走錯了。」

政府亦耽擱了應該自小做起的職安教育，公眾只到入職時才從頭學起，惟為建築工程或貨櫃處理作業而設的強制基本安全訓練（俗稱平安卡）只有約7小時，不足以培養安全意識，而中上層管理人員更無類似訓練。將軍澳上月發生焊工身亡意外，事緣2米高乘4米闊、重約2噸的水泥平台於拆卸期間突然塌下，「我們外人一望都會問為何只有幾條木方撐住、沒被吊起，是完全無危機意識才會這樣」。據規例，100人或以上的地盤必須僱用一名安全主任，但她說這些管理人員難以時刻監察，且意外後極少承擔責任。她最常從工友聽來的，就是公司要求趕工而不顧安全，「『你講咁多、咁麻煩，唔好喺度做啦！』部分措施是要花些時間搭建，香港重效率，但不應比人命優先」。她常到地盤辦講座，承建商會派管理人員出席，「 其實講規例沒用，他們比我們更熟，例如2米以上有工作台、踢腳板幾高、怎樣鋪密竹，問題是沒有意識到危險。過往的討論太着眼於工人，為何不想想中層、高層、則師、建築師？他們背負了下面工人的多個家庭。我們說的安全是要顧己及人」。像飛棚（即維修建築物外牆及冷氣等工程搭建的棚架）致命意外屢見不鮮，就是大家忽略建築安全設計（Design for Safety），沒想過預留維修冷氣及喉管的空間。去年政府終訂立《建築物外部維修通道作業守則2021》，規定往後展開工程的建築物須設置足夠的進出途徑，以供保養及維修其外部建築構件。

見證時代轉變 過勞死難追討

工權會名稱中的「工業傷亡」，揭示了1981年成立時的背景，源自香港上世紀6、70年代工業、製造業起飛。40年間，他們的工作隨香港經濟轉型而改變，擴至清潔、飲食業、運輸物流及文職等，只要是於工作期間發生、導致受傷或死亡的意外都會處理。80年代，他們跟進過許多因操作機器不當而斷手斷腳的意外，特別是到山寨廠工作的暑期工。現在則有更多精神創傷、勞損及過勞死的個案，由於因果關係不及其他傷亡明顯，這群人的保障更少，如僱主常否認責任、勞工法例下又只有部分職業病屬可補償。近年他們關注到過勞死似有增加趨勢，在每年約200宗致命職業傷亡個案中，有過半非因意外死亡，最多是中風和心臟病，「一直沒去研究分析是否因為工作誘發」。家人對過勞死欠缺認識，通常錯過剖屍檢驗，工權會跟進時沒有任何醫療報告，只可以死者病歷和親朋憶述作評估，「曾經都有經法庭審判的成功案例，但並非1、2年可以解決，而肯讓我們陪他們走下去的家屬亦很少」。

亞洲區同樣高工時的日本、台灣和韓國，已就過勞死立法。去年職安局分析了2017年9月至2019年11月期間，200宗工作時因心腦血管病死亡的個案，卻表示未普遍發現與工作相關的風險因素。蕭倩文批評，在香港要證明完全由工作引致才算工傷，但外國做法是評估工作因素的百分比，並可據此賠償。職安風險遍及各階層，上至過勞的金融界人士、下有危機四伏的地盤工友。他們的共通點是甚少求助或拒絕僱主要求，她認為源於香港職場欠缺「拒絕文化」，「我們仍在說獅子山精神，怎樣拼搏、犧牲自己、多勞多得，不鼓勵爭取自身權益」。假若工友意識危險便拒絕開工、有條例規定僱主改善，讓員工不用擔心丟飯碗，她相信意外會大減。

她指陳錦康在80年代已開始推廣學生講座，因當時有許多涉及危險工作的暑期工，曾得到百多間學校邀請。但現在的學生或嫌這形式太沉悶，他們遂與香港話劇團合作，改編了2012年擎天半島的奪命飛棚意外，令不少師生對職安改觀，「因為故事牽涉到搭棚維修冷氣，他們覺得不止從事這個行業需要注意，原來業主都有責任去確保安全。當中也有Band 1學生，就算將來做什麼崗位都好，將來做老闆、管理層、專業人士都好，都要有顧己及人的意識。」

與僱主對立關係 近年見改善

每遇致命意外，工權會會替家屬追討恩恤費，即舊日俗稱的「安家費」。「以前僱主並不開明，覺得已有賠償，就不會再給錢；又會形容家屬『獅子開大口』，令家屬好難堪。」她指工權會過往手法進取，如見合和中心地盤意外的家屬無力殮葬，陳錦康便把載有屍首的棺材抬到合和，才成功取得恩恤金。近年，蕭倩文見到部分僱主，尤其是總承建商開始顧及企業形象，多了關懷和同理心，會主動提供殮葬協助，雙方更易達成共識；加上工傷意外會影響工程投標，有的僱主也視工權會的提點為改善動力。不過，她強調關係好轉不代表放軟手腳，若承建商忽視安全，工權會有一直撻伐和追討。

紀念功臣 展出「法寶袋」

因為經常被公眾問及「為何做這份工、經常面對死亡怎樣抒發個人情緒」等，工權會今年決定以分享人的故事為焦點，裏頭有個紀念前總幹事陳錦康的展區，會見到他鍾愛的木製手工藝品，還有幾罐啤酒和汽水，蕭倩文說：「做完個案，尤其是死亡個案之後真係需要個道氣，因為個情緒太鬱悶。」另一個「幹事日常」區，展示平日放在公司的物品和零食；若突然要趕到醫院、意外現場或公眾殮房，便可能要立即帶上的安全鞋、死亡文件，及裝有家屬備忘小冊子、紙巾和卡片的「法寶袋」。真人圖書館請來工傷工友和死者遺屬分享意外後的成長，以及工作了27年的資深幹事梁金愛，「陳錦康之後年資最長就是她，她連放假都回來車衣，接到突發個案又會出去」。為是次展覽，他們出動了工權會全體成員，再加不少義工，因人手關係只能舉行2天。

工業傷亡權益會40周年展覽

日期：7月2日至3日

地點：九龍灣常悅道8號零碳天地多用途會堂

詳情及工作坊報名連結：https://bit.ly/3xQak3H

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文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 梁雅婷、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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