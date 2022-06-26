{偷窺癖達人} 陳效能 不問意願 隨手影已是偷拍

偷拍者心態 未必全因「鹹濕」

根據警務處資料，警方於2015年至2019年間接獲涉及公眾地方偷拍猥褻照片的個案，每年平均約為300宗。陳效能於2019年至2021年，與明愛朗天計劃合作，訪問50名曾偷拍裙底的男士，研究偷拍者的心態，探討如何預防偷拍行為。大眾或以為偷拍者目的是出於「鹹濕」，陳效能發現雖然最初的偷拍原因多與性有關，但後來偷拍漸成為偷拍者紓壓的生活習慣，「他們好多都說影了都唔睇，影到就算。有時影得唔靚啦，矇查查，好多偷拍者都說上網找的清楚好多，靚好多」。偷拍者說偷拍能在短時間內帶來很大滿足感和刺激感，只要第一次沒有被人發現，大多數受訪者都會再試第二次、第三次，有受訪者偷拍了十多年，相片數量達幾TB。

研究對象：首次偷拍出於無心

「他們描述是一樣好隨意的事，行過見到，好吸引喎啲女仔，咁就心血來潮，『貪得意』，他們用這些字眼。」網絡上輕易就找到大量偷拍女性私密部位的照片，也令他們覺得偷拍這個行為很普遍，很平常，是小事，甚至非常容易，「有一個受訪者說，他第一次偷拍不是特登，他搭緊巴士，不知道開了手機相機，有個女仔繞過他落車，他回家看到有條片，原來女仔行過時手機影到她裙底，然後他就有如開竅，原來咁容易」。偷拍者大多輕視偷拍的嚴重性，也輕視被發現偷拍的後果。陳效能問偷拍者有沒有想過被人發現會如何，大部分都說沒有，「有一個說他真的有諗過，『如果畀人捉到，咪同個女仔求情，同佢講會delete相囉，應該都會放我走㗎喇』。他們想得好簡單，好像撞到你，不好意思，這樣就ok」。

結果當然不會這麼簡單，這些偷拍者如果被人當場發現，旁觀者會捉住他不讓他逃走，要求看他的手機，圍着他的人或會拍下他的樣貌，之後等警察來到落口供，偷拍者要親口跟家人交代自己偷拍被捕，或需陪同警察回家搜證，「他們沒有想過家人知道之後幾咁傷心，幾咁失望，有些家人完全不能夠理解為什麼他做這件事；與太太關係破裂、離婚，或者他有小朋友，他面對不到自己的小朋友，可能有個青春期的女兒，他完全面對不到。一件他看似好小的事，完全沒有想過會咁大鑊」。有偷拍者失去工作，或因找工作時要申報自己有沒有案底，而十分焦慮，擔心自己日後再也找不到工作，或因為有案底不能移民。

社會文化輕視偷拍

偷拍者之所以覺得偷拍裙底是小事，甚至沒有想過偷拍會帶來如此嚴重的後果，陳效能認為跟社會文化普遍都輕視偷拍有關，「社會其實有一種文化，每個人都在縱容、容許偷拍」。偷拍不止是偷拍裙底、更衣室設偷拍鏡頭，還包括行街見到別人的狗很可愛就偷偷拍下，遇到明星又偷拍，上課偷拍同學、老師，偷拍別人樣貌再放上網上討論區取笑。沒有經過別人同意，隨意拍下別人的樣貌、身形甚至私密部位，是偷拍裙底背後更根深柢固的文化框架，「從前比較多人看八卦雜誌的年代，現在網上都有，偷拍名人的私隱或者走光相，這類文化已經存在了二三十年不止，當是一種消遣、娛樂」。陳效能訪問的其中一名偷拍者也提到自己除了影裙底，還會影很多其他東西，「『擺設靚我又會影，旅行我又會影。』他的意思就是，我不是一個淨係影裙底的人，我什麼都會影，似乎是合理化他隨意影，或者偷影這個行為」。

很多人合理化偷拍的理由，是基於一種錯誤的假設，覺得對方「預咗」。「影裙底相，或者（公眾地方）性行為，公眾好多時討論就是，你畀得我睇，你在這個地方這樣做，就預咗人睇㗎啦；你預咗人睇，你就預咗人影㗎啦；你預咗人影，就預咗畀人擺上網㗎啦；你預咗畀人擺上網，你就預咗畀人講。」於是結論就是，你著得暴露，就要預咗被人望、被拍照放上網，即是你不介意被偷拍，「這樣就是跳晒step」。陳效能說中間有很多層步驟都需要獲得當事人同意，首先就算女生打扮性感，她願意被大眾欣賞，也不代表容許你拍照，就算她容許你拍照，也不代表容許你發布，每一步都需要詢問對方意願。

港人對性暴力理解狹窄

現時的公共教育和性教育都缺乏對意願的認識，更甚少教導意願的重要性。因為性教育是校本課程，學校可自訂教材、範疇，在現時課時緊張的情况下，主流學校安排教授性教育的課時偏少，內容亦較保守，多數以介紹青春期身體發展、如何避孕、進行安全性行為為主，甚少涵蓋認識不同性傾向、如何建立關係、性行為中意願的重要性等。香港人對性侵犯、性暴力的理解也較狹窄，以為一定是牽涉暴力的性行為，像是女生深夜走在街上，被陌生男子蒙嘴非禮強姦，「我有問受訪者，你覺得性暴力、性侵犯是什麼，他們普遍的理解都好少，係咪即是發生性行為的時候會有肢體暴力、SM呀？或者性虐待是否就是性暴力，或者性侵犯一定要有插入才是侵，侵入呀嘛」。

根據世界衛生組織的定義，性暴力為「在任何地點發生的由任何人強行施加的性行為、性行為企圖或其他直接針對他人性特徵的強迫行為，而不論該行為人與受害人的關係如何。它包括強姦，其定義為使用暴力強迫或其他強制方式，用陰莖、身體的其他部位或物體強行插入陰部或肛門；強姦未遂；不想有的性接觸和其他非接觸形式」。簡單來說，即是不理會對方的意願，而侵犯他人身體的自主權。陳效能解釋，性暴力的英文原文是sexual violence，「violence其中一個意思就是violation，violation就是越過了一些界線，你violate了一些rule，跨越了一些不可以跨越的東西，就是consent、他人身體的自主權，我有權決定我的身體發生什麼事，而不是你想摸我就可以摸我」。

性暴力在香港十分普遍，陳效能在大學教授性別議題，不少學生在功課中或私底下都跟她透露，自己曾遭遇性騷擾，被非禮、威嚇。她自己亦多次遇到性暴力，「跟好多香港女性一樣，我小時候都試過被非禮，不止細個，大個都試過，都是比較輕微的碰撞，如碰撞到胸部」。她也遇過露體狂，「除咗條褲望住你，在隧道、街都試過，天台又見過，我見過好多次，有些還在你面前自慰」。十幾歲時的她不理解為什麼有人會做這些事，年紀漸長時才開始感到憤怒，覺得被羞辱。她強調，自己不是因為這些經歷留下心理創傷，而研究性別議題，只是這些經歷和觀察顯示性暴力十分普遍，與背後物化女性、覺得女性身體是被消費的性文化有關。

影像性暴力 遺永久傷害

隨着智能手機的出現令拍攝更方便，偷拍變得更容易。偷拍是侵犯他人身體的自主權，也是性暴力，準確來說是影像性暴力。影像性暴力雖然沒有直接接觸身體，但對受害者的傷害也十分深遠，試想像，自己的私密部位被偷偷拍下，再被上傳到不同網站，被千百萬人看過、留下副本，永留在網絡世界上，不會消失。關注婦女性暴力協會提供「Ta-DA 下架支援」，協助影像性暴力當事人向網絡平台檢舉，和要求移除未經其同意下被散佈的私密影像，亦有成功例子。但受害者仍有可能留下心理陰影，對其他人、對社會的視角從此不一樣，「尤其是現在的revenge porn，關係好的時候拍下，跟住反面，周圍send去公司、你仔女、擺上鹹網，會令人與人之間嘅信任減到好低，這種傷害是永久，可能你永世都不敢讓鏡頭對住你」。

立法以外 教育大眾也重要

《2021年刑事罪行（修訂）條例》去年10月生效，新增窺淫等罪，以遏止影像性暴力，包括未經當事人同意，偷拍私密影像、將樣貌移花接木至色情影像等性罪行。以前偷拍裙底只能以有違公德的罪名起訴，陳效能認為新法例有助釐清性罪行的定義，令社會明白偷拍是窺淫罪，是性罪行，是社會不接受的，後果嚴重。但除了立法，由教育做起，改變社會文化更重要，「譬如強姦、非禮罪設立好多年，但強姦案的定罪率很低，受害人的報案率都很低，你有法例，但文化不是站在受害者那邊的話，受害者就會對企出來有點卻步」。受害者多因為怕講出來沒有人相信、搜證困難告不入，而寧願把秘密收在心裏。去年案件有男子自稱「TB」（tomboy），使用女同志的交友軟件結識女同志，被指控涉強姦及非禮，法庭最後裁定罪名不成立，當時社會亦有聲音質疑女同志，指她不可能辨認不出被告是男性。

Say no對象 不只限色狼

陳效能認為社會需要更多關於意願、性暴力的討論，讓社會意識到性暴力的後果，偷拍也可以很大件事，不應該「預咗」對方容許你的行為。當事人亦要學懂say no，不單是對色狼，還有追求者、男朋友甚至丈夫，「香港的色情文化，好多AV都會把女仔say no變成say yes的前奏，你say完一輪no之後，其實你是say yes的，不過你扮矜持啫，所以教育在現實生活中要抗衡這件事」。無論對象是誰，未經同意的性行為就是性暴力，意願可以隨時給予和收回，「你跟我去唱K，你和我坐得咁埋，我講笑話你笑吖嘛，我叫你上的士你上吖嘛，就覺得可以進行性行為，覺得好理所當然。但當對方說不好，就覺得搞錯呀，你一路都OK，點解𠵱家可以唔OK，但就是可以唔OK」。

當愈來愈多人談論女性主義、性別平等議題時，另一邊廂，網路上也出現「女權L」、「女權自助餐」等言論，批評女性主義者藉平等主義追求特權。「這類講法是因為社會現在對某些階層、某些種類的男性（有既定期望），他們的生活不是太容易。」因為儘管提倡性別平等，社會文化仍期望男性的收入高過女性，要養妻活兒，同時女性地位、收入提升，男性要滿足社會期望就更困難，「有些東西改變了，但另一些沒有變的時候，就會容易有矛盾、衝突」。若社會有更多與性別有關的討論、教育，陳效能相信也能夠減低「女權L」這些較偏激的觀點，「偷拍都是，我跟明愛朗天計劃的目的其實都不是如何杜絕這件事，將這班偷拍的『變態』男人變返正常，我們是要理解為什麼他們要這樣做，你理解了，會明白其實他們都是受害者」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao