副刊

漫畫連載

單元連載：直度鳥．橫度貓

【明報專訊】在一年的旅程中，儲了一些樹葉，夾在書本裏。樹葉被壓得又平又乾，看似堅固卻十分脆弱。每一片葉的兩面，是正反，是光暗，是上下，是清晰與含糊。黏着的兩生，分割不到的差異。

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