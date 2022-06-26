追逐着燈光之滅，恍如重新經歷數年前澳門風災停電之夜，空氣中一股窒息感，異常焗熱，嗅着那份氣息，好像哪裏發出更大的異味，哪裏就是重災區。如此這般我乘的士去到天瑞邨。的士司機年約50多歲，一個好爸爸的樣子，聽說我做記者，堅持只收我20元。

進邨恍如遁入了另一個時空，不只停電，而且沒有信號，接不通電話，連不上網絡，邨中上下都是煩躁莫名的人走來走去。

工作完成後，本想乘輕鐵出市區找尋信號傳發照片，但似乎輕鐵也有延誤，乾着急的我惟有跳上一輛紅的，奇怪是明明候車處排着長龍，但紅的卻像在等我。一上車即跟司機說可否載我往遠一點尋找信號，結果由天瑞邨坐到屯門再返回天瑞邨。全世界都好像在撥打求救電話，救護車、消防車穿梭不絕往還於大西北，惟有在的士旅途上傳發照片。

我既有求於那的士司機，又怕他會趁機多宰我一兩百塊，便不情願地跟他有的沒的地聊。他身形瘦小，說話有一種大叔的陰柔。他跟我說從前是「行船」的，認為不可能將珍寶海鮮舫毫無保護措施下推出大海，一定出事，自殺意外他殺那些。他又說起停電，從前沒電話沒電視的歲月，是要出「小問題」後才有餘地改善，下次才懂得防患未然……說着說着我們又回到那條沒信號的屋邨。

回不到家的人與努力想衝出去找尋外界聯繫的人混在一起，最後他們都脫下口罩坐在廣場裏，眼神放鬆，好像很久也沒有好好「唞氣」一樣。廣場像中秋一樣旺，各人尋找自救的方法。又想再說說那個的士司機，為什麼讓我覺得好像坐進「那夜凌晨的紅Van」上？的士裏漆黑一片，的士外也漆黑一片，只有我的手機發出一點刺眼亮光。的士司機說話陰聲細氣，在長長的排隊候車龍中，他只挑我來載，看着看着外貌甚至不似人類……這真是一趟疑幻似真的Road Trip。

文、圖˙馮凱鍵

編輯•朱建勳

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