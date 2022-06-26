我最先感興趣的，是「珍寶」的起源。大體來說，有兩種說法：第一種把「海鮮舫」視為一種金錢打造出來的寶船。不少資料都強調誰是老闆。例如第一隻船是建於1950年代的太白海鮮舫，船主是一名中環的酒樓老闆袁容，而客人多是南北行的商賈；第二隻船出現於1960年代左右，由海角皇宮集團購入了一隻叫漁利泰的船，建成海角皇宮，成為太白的競爭者；第三隻船是珍寶，先是由一名商人王老吉（是香港仔的地區商人，不是賣涼茶那位）投資興建，但在船完工之際的1971年發生大火，燒死了34個工人和附近漁民，使王老吉無以為繼，由何鴻燊和鄭裕彤把船買下和升級。1980年代，珍寶收購太白和海角皇宮，由三強走向統一。

但「珍寶王國」的名稱，是2003年才出現。當時是SARS時期，何鴻燊之子何猷龍接任船公司兩年，在訪問時稱，對香港旅遊業前景有信心，特別是2005年迪士尼將會落成，因此大力投資去迎接旅遊經濟的黃金時代。那時起，珍寶才增設茗茶、酒坊、博物館、海鮮市場、商店及廚藝班等。「珍寶」作為一個「王國」，恰恰處於21世紀兩次世紀大疫情中間，其實不到20年歷史。

歌堂躉 海鮮舫

第二種說法，強調「海鮮舫」是水上人的文化。黎志邦教授的《從前有個香港仔》便如此邀請讀者想像一個水上人的生活世界：那裏有住家艇、曬家艇（用來曬晾和製作漁產）、送人艇（交通用）、專責供水的水艇、專責飲食的粥艇、叉燒粉艇、生果艇、雜貨艇，甚至有賣西服和打麻將用的艇。而「歌堂船」（又名「酒艇」），專用來供船民用作嫁娶喜慶宴會和慶賀神誕聚會，自1920年代起便出現，到了二戰後更愈來愈多。人們會在船上蓋棚聽粵曲，故又名「歌堂躉」。喜慶不是天天有，於是酒家便裝修一下，改裝為海鮮舫，招待本地和外地旅客。

1950年代，香港仔有6隻酒家船，包括太白、合記、全記、福生、廣寒宮和漁利泰。在70至80年代，有7隻：全記、三多、五記、深記、張老貴、好景和漁民大禮堂。我後來在一些舊報看到，7艘船變成3艘，除了是汰弱留強，還有其他原因——1971年的珍寶大火後，政府要求船隻要鐵製而非木製，使經營成本大增，資本要夠雄厚才可以維持下去。

所以消失的，不只是珍寶船的實體，似乎也包括那個約20年歷史的旅遊王國，還有某種民間的集體記憶。可能沒有人能夠拯救實體的船（有當然好），而私人生意的狀態也不應是公眾的考慮，但集體記憶——特別是水上人的生活世界和海鮮舫文化——則很值得延續下去。

從這裏去想，除了要哀悼珍寶，便也得討論如何處理太白，因為這對如何延續地方文化記憶頗重要。「珍寶」此符號如果太大，甚至可能會掩蓋了太白——很多人都以為周星馳電影《食神》的決鬥在珍寶，但其實是在太白。現時，太白的實體仍然停泊在香港。

沉沒後成永恆符號

太白的意義，也似乎比珍寶王國的其他成員更有可塑性。另外兩隻船，意義幾乎已被判定。珍寶拖出了南海，既讓人不捨和憤怒，但可能也因而被人記住，甚至在美感上很有成為神話的潛能。現時，很多年輕的文化工作者在搶救不同消失中的香港文化，包括拍片、寫文章、做資料庫。若干年後，如果珍寶成為一些電影或遊戲世界的一部分，例如《水行俠》和《加勒比海盜》之類的電影，並不出奇。它沉沒，但很可能變成永恆的符號而被記住。

海角皇宮最後成為了外交禮物，也最被人遺忘。它被改造成賭船，在1998年亞洲金融風暴後停運，後於1999年被售往菲律賓成為「珍寶王國海鮮舫」。據報，由於澳門開放賭權，何鴻燊要分散投資，便把船變成賭船，送給菲律賓，但受當地（特別是天主教徒）猛烈批評鼓勵賭博，最後也無法維持，2008年倒閉，剛好青島市政府到香港招商，何鴻燊達成協議，把船於2011年轉到青島膠州灣，但好像從來沒有變成什麼。它現在於青島沿岸成為廢棄的場所——可以讓青島文青探險打卡。

太白船的將來

其實，海角皇宮本身也有值得記錄的故事。最後流落青島的那隻賭船，原來是第二代海角皇宮，而第一代的海角皇宮，本來的名字叫「漁利泰海鮮舫」，後來又改名為「漁民大禮堂」，專做漁民酒席生意。「漁利泰」後人冼培安先生在一些訪問提及，「漁利泰」本是傳道船，後來成為水上人結婚的禮堂，到冼家淡出海鮮舫的生意，又在1959年開了香港第一間茶餐廳。

太白船在南海和北方海岸中間，仍然未知它可以成為什麼。媒體報道，太白比較小，營運成本低，出山的機會很大。這兩天讀舊報章，看到工人每年都維修船隻，發現太白的船底比起珍寶更堅韌，材質更好（《香港商報》太白船底鋼料勝珍寶（2010））。它可能會是愛國蛇齋餅糉鴨仔團的午餐地點，可能是文青打卡點，可能是高級河船，或水上人文化博物館，視乎有誰在乎它。

文˙Josef L

編輯•王翠麗

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