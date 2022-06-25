雙重液冷散熱板 電競手機打得爽

最近有內地生產商推出新一代電競手機，除了使用最新的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，更加入「逆重力雙VC液冷系統」加速降溫，讓處理器的強大效能全面釋放，面對需要大量運算的遊戲，都能應付自如。

自從電競進入手機年代開始，不少生產商都向電競手機行業進發，包括電腦硬件商ASUS、主攻電競周邊配件的Razer、以廉價手機起家的小米及其獨立品牌POCO等；但說到較進取的，黑鯊（Black Shark）絕對是其中之一，今年2月才在香港開售黑鯊4 Pro，不足半年便推出了新一代的黑鯊5系列電競手機。今次共推出兩個型號，包括黑鯊5及黑鯊5 Pro，其中後者配備強大的Snapdragon 8 Gen 1處理器、逆重力雙VC液冷系統，讓潛能盡情發揮。

進取黑鯊 8G1處理器盡情發揮

Snapdragon 8 Gen 1之所以備受矚目，主要因為它採用4nm技術製作、8核心結構；加上Adreno圖像晶片的效能比上一代提升25%，因此無論是運算或圖像處理能力都更出色。為了配合新處理器，黑鯊5 Pro採用全新逆重力雙VC液冷系統，特點在於內置了兩塊面積5320平方毫米的VC液冷散熱面板，更特別強化板內的毛細管作用，令冷凝液受地心吸力的影響減到最低，從而提高循環流動速度，加強散熱效能。就算長時間以高效能運算，也能透過散熱系統將芯片的熱力帶走，減低手機過熱問題，亦令機內硬件更耐用。

存取速度快16% 6.67吋靚芒

現今的電競手機，設計已有如電腦一樣，要發揮最高效能，記憶體容量與速度亦是關鍵。黑鯊5 Pro內置UFS 3.1和LPDDR5 RAM，數據傳輸速率為6400Mbps，存取速度比上代提高16%；加上最高內置12GB RAM及256GB儲存空間，再大型的手遊都能順暢地玩。此外，新機亦設有6.67吋OLED屏幕，支援144Hz畫面刷新率，也支援10bit色彩深度、DCI-P3色域顯示、HDR10+及SGS低藍光認證，在玩動作遊戲或看電影時會提供更色彩豐富的畫面。

肩鍵升級 出招方式更多

黑鯊手機除了散熱能力享負盛名，機側的升降肩鍵亦是品牌賣點之一。今次廠方亦針對升降肩鍵升級，壓感有效面積提升16%，並增加縱向壓感的操控，為用家增添更多出招方式。另外，機體音質也十分講究，設有兩顆全對稱1216P喇叭，內置1.5cc等效音腔，並配合兩個14V功率Smart PA及兩個音效Boost IC晶片，加上支援Qualcomm Snapdragon Sound及Qualcomm aptX無損音質，無論打機音效或聽歌音質都有保證。

120W快充 15分鐘內滿電

充電速度夠快，也是新一代電競手機所重視的發展方向。今次黑鯊5 Pro內置4650mAh電池，並支援120W快充，15分鐘內便能完全滿電。同時，機內新增旁路充電功能，當外接電源時可不經電池而直接向手機供電，即使一邊充電一邊打機亦不會影響電池壽命，兼減少手機過熱的問題。●

黑鯊5 Pro規格

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

屏幕：6.67吋1080×2400像素OLED

後鏡頭：1.08億像素主鏡頭、超廣角、微距鏡

前鏡頭：1600萬像素

容量：8GB RAM+128GB ROM、12GB RAM+256GB ROM

電池容量：4650mAh

體積：163.8×76.53×9.5mm

重量：約220g

售價：$5399起

查詢：3106 3338（Qool）

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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