水墨地圖 帶你到此一遊

要數近年矚目的香港藝術家，鄧啟耀應該是其中一個。他所用的媒介是水墨，不賣弄技巧與美感，並少畫傳統山水畫。他這4年來喜歡用水墨繪畫「地圖」，是次展覽正正展示了他繪畫時如何運用不同製圖（mapping）及視覺展示方式。對於鄧啟耀來說，地圖有趣之處是「你未去過一個地方，你就靠藝術家去閱讀那個地方」。

鄧啟耀覺得風景畫有地圖元素，他拿場內2018年繪畫的作品，「聽得見的城市」系列《坪洲》此橫幅風景畫為例，觀眾由右至左看會經歷一個視覺上的旅程，在畫中遊覽廟宇、樹林，再過橋去到大利島。鄧啟耀說這樣就像藝術家和觀眾分享自己行走的路，着重於過程，多於地圖標示的功能。

突顯部分建築特色

相對來說，同樣畫於2018年的「口袋公園」系列，就較重地圖功能。鄧啟耀形容自己以鳥瞰形式繪畫，然後把想突出的物件和植物豎立起來，如郵筒和回收箱等，亦有繪畫索引符號，如以眼睛圖案代表公園中的監視器，以及用線條記錄藝術家看到的、遊人進出公園的路線。此系列共展出3件作品，分別是《太和街遊樂場》、《皇后大道東／汕頭街休憩處》及《東美花園》。

另外兩種繪圖方法，「聽得見的城市」系列中的《虎豹別墅》與《東蓮覺苑》，重點在於建築，鄧啟耀繪畫時會強調部分建築特色，如磚瓦、牌匾等。而畫於2021年的《城皇街》，風格上是景點插畫，同樣採用鳥瞰角度，同時運用散點的方法，看上去就像把不同照片拼貼起來；城皇街上的長櫈、雕塑與盆栽，在地圖上一格一格地拼合。

鄧啟耀最近的創作，主要環繞公園和紀念碑的關係，而繪畫的手法則回到最初談及的、山水畫的「過程」之上。他的作品《維多利亞公園》去年在大館展覽「墨城」中展出，在地圖中描繪了維多利亞女王像被運到日本及淋紅油的故事。

最新作品《中山公園》屬同一系列，屯門的中山公園內有孫中山半身銅像，是昔日國民黨人聚集及慶祝雙十節的地方，但近年公園內的一級歷史建築物「紅樓」被收購，雙十節時亦有保安和警方駐守公園。

記錄港大國殤之柱

繪畫此系列，始於鄧啟耀問自己︰「作為一個藝術家，如何回應當下環境的轉變？有什麼值得記錄呢？」他想到公園和豎立紀念碑之地本是人們聚集的地方，近年卻愈來愈多紀念碑被拆除，例如鄧啟耀記錄在《香港大學》一作中的國殤之柱。而他在《中山公園》，就記錄了寫有「天下為公」的石碑和孫中山銅像等，並繪畫由公園走到青山山頂的路線。作為觀眾，從下而上看畫作，可想像上山過程和其中情懷。

地圖不是要準確嗎？鄧啟耀喜歡地圖，卻喜歡其「模棱兩可」，這些不用衛星數據生成的地圖，是由藝術家決定給觀眾看什麼，但又不算是一幅虛構的創作。曾有觀眾對鄧啟耀的地圖有異議，他認為提出討論，「​​你會對那地方有好奇，想去再看一次」。而展題「你在此」，除了讓觀眾聯想到看地圖時總有「你在此」這標示外，也是希望觀眾看完場內全部來自香港的風景時，發現自己就身在香港這個地方。你會否有什麼風景想再看一次呢？●

你在此

日期︰即日至7月9日（周日至一休息）

時間︰上午11:00至晚上6:00

地點︰安全口畫廊（香港仔田灣興和街25號大生工業大廈3樓）

網址︰bit.ly/3n324YZ

文：胡筱雯

圖：安全口畫廊及藝術家提供

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳