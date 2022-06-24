沙發薯：啡皮膚女生也可是超級英雄

超級英雄的起源故事（origin story）都相差無幾，無非主角意外發現或突然獲得超能力。Ms. Marvel也不例外，惟故事敘事由Kamala角度出發，加上電視劇形式讓故事與角色有更多時間及空間發展，令Kamala十分有血有肉。

收視偏低 被嫌政治化？

劇集重點是Kamala的背景：父母由巴基斯坦移民到美國，她在傳統巴基斯坦家庭環境成長，亞洲家庭管教小孩相比一般歐美家庭大大不同，女生尤比男生受到更多規條約束，令Kamala比一般美國青少年格外感受到壓迫與抑壓。16歲的Kamala迷戀超級英雄，視Captain Marvel為偶像，但要參加看似無傷大雅的粉絲活動，卻是「不可能的任務」。

Kamala在第一集說：「超級英雄又怎會是一個Jersey City的啡色皮膚女生？」基本概括了故事的重心。新澤西州的Jersey City是美國其中一個最多元的地區，移民人口佔多數，亞洲人有近三成。不少來自當地的網民看完Ms. Marvel首兩集，大讚劇集對該城市的描述（尤其對南亞社群的描寫）貼近現實。

Ms. Marvel現在是Marvel最暢銷漫畫之一，但漫畫單行本在2014年推出時一度引起爭議，因為Ms. Marvel的「原祖」是金髮白人Carol Danvers，不少忠實粉絲表示不滿，但結果銷量意外地高，顯示題材成功吸引新一代及新讀者。然而劇集暫時收視偏低，不少Marvel迷不滿故事太過年輕化，或認為劇集變得政治化、宣揚伊斯蘭教。希望之後得到更多支持，讓社會向前走。

文：陳Damon（chandamon.com）