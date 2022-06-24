從《囍帖街》到《鏡中鏡》 思考廣東歌下一輪盛世

要說當今樂壇，有個團體不得不提，陳嘉銘接受記者訪問時，早早便說：「為什麼MIRROR會爆紅，這『爆紅』不是今天的事來，是很多前人留下的工夫，承接下來到今天。」3名作者由去年初醞釀到開始書寫，那時MIRROR還未如此大受歡迎。3人寫作時努力令文章貼近當下，連MIRROR成員姜濤在今年推出的《鏡中鏡》，在書中亦有觸及。

「MIRROR爆紅是前人留下的工夫」

陳嘉銘為文化研究博士，曾於中大及恒大任教明星研究及流行文化學科，他以文化研究知識為此書定下4個章節，第一章〈香港有樂壇——從社會背景再出發〉，勾勒香港樂壇工業版圖、電視台的興衰交替、頒獎典禮與選秀節目發展等；第二章〈由大娛樂家到小眾歌手〉，主要以文章研究個別明星，包括容祖兒、鄭秀文、陳奕迅、謝安琪等；第三章〈由創作人到唱作人〉，就有寫歌詞的周耀輝、小克，以及唱作歌手林家謙、方皓玟等；第四章〈由抗疫到追星〉最貼近當下，網絡時代的明星是如何的？姜濤為何大受歡迎？中年粉絲如何追少年偶像？

而陳嘉銘的兩個拍檔，包括香港都會大學人文社會科學院講師吳子瑜，以及文化人海邊欄。吳子瑜曾出版《紫色的秘密：楊千嬅歌影二十年》，而他在本書亦有一篇〈這吻別似覆水？——2019年之後，從清晰變得曖昧不清的楊千嬅〉。問他為什麼如此喜歡楊千嬅，他說楊千嬅是自己兒時的榜樣，回望自己的成長期，他說：「我的學習好大部分是來自廣東歌。」海邊欄則說廣東歌對他而言不是他者，而是身體的一部分，「能喚起一些（生活的）可能，是我喜歡廣東歌的原因」。

這本書曾考慮採用一個副題，說明書本備忘2010年至今的香港樂壇發展，但後來考慮到廣東歌的歷史是綿延而不是斷裂，由1970年代「起飛」至今其實已有50年，便不下副題限制讀者聯想。而在第一章，陳嘉銘有不少文章從1970年代開始回溯廣東歌的發展，例如本土意識的說法，會提及歌手許冠傑、譚詠麟、林子祥和已故樂壇鬼才黃霑等；關於樂壇工業的文章，又會從已清盤、曾發行《啼笑因緣》、《家變》等唱片的「娛樂唱片公司」談起。

唱出城市空間消失的無奈

記者提出觀察，認為2000年代可說是廣東歌的一個低潮期。3人分享對那個階段的看法，認為當時的娛樂圈生態，只有少數人如陳奕迅真的在做音樂；反而很多公司希望培育全方位藝人，能夠拍電影等。而那時為了令歌曲流行，出現了很多情歌，着重歌手形象等。在吳子瑜寫的一篇〈從曲奇到男排女將——「唱作詞人」鄧麗欣的女性書寫〉中，他亦引述歌手鄧麗欣曾於訪問提及，當時偶像文化並不着重明星的才華。

同時陳嘉銘提到，在2000年代，四大天王（張學友、劉德華、黎明、郭富城）等歌手開始離開大唱片公司，創作歌手出現，2006年出現「唱作四小強」的說法（王菀之、張敬軒、方大同、張繼聰），樂壇已開始有轉變迹象。同一時間，香港社會出現保育運動，例如2006及2007年保育中環舊天星碼頭及皇后碼頭事件，這些思潮亦令後來流行廣東歌的題材出現變化，他們提到謝安琪在2008年唱到街知巷聞的歌曲《囍帖街》，海邊欄認為歌曲在表達對城市空間消失的無奈。他又認為現在要為2010年至今的樂壇發展「補遺」，「流行背後承載了歷史及整個社會的發展，從流行曲看這個歷史階段的（研究）其實較少」。

「小眾歌手」滿足現代分眾需要

對於流行曲的文化研究，3人在寫作過程中亦有不少反思。海邊欄舉例，在2000年代中後期，作家洛楓會研究張國榮，或者學者李展鵬會研究梅艷芳作品，相對下來2010年後的這個階段需要補遺。陳嘉銘認為他老師，亦即是吳俊雄、馬傑偉一輩，文化研究上比較重視身分認同，例如從電視文化閱讀香港人的公眾臉譜，甚至建立不同人的層級關係；而海邊欄亦補充過往人們會關注流行曲「建構」香港人身分的做法。但陳嘉銘希望此書能「越過一種香港身分，越過一種對娛樂的想像」，因為太過強調有什麼元素就是香港人，反而會局限了對香港人身分的想像，以前覺得許冠傑的歌就代表香港人，現在沒有特定歌手代表到香港人，是很多元的。

所以如第二章節所寫，香港1970年代以來有「大娛樂家」，今天我們有很多「小眾歌手」，其實更能滿足現代分眾的需要。陳嘉銘說自己寫歌手Serrini的文章，提出了「個人就是政治」，Serrini的歌曲《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》，一杯珍珠奶茶看似「小事」卻可以寫成一首歌，加上「無可無不可」的抒情唱腔，給觀眾類似「觸電」的感同身受。其中一篇吳子瑜寫香港有「新紀元歌詞運動」，填詞人小克和Oscar等會以小眾、看似與本地社會無關的新紀元運動入詞，其實反映香港人在鬱結狀態下想尋找靈性的出口。

流行曲不止是商品

而海邊欄有篇〈內在他者——周耀輝的暗黑書寫〉，他在訪問分享填詞人周耀輝的作品常常在社會給予人一個身分後，感受到的情緒如開心和壓力等。3人書寫時會特別留意「情緒」，認為流行曲能夠處理人內心的問題，讓人在面對社會壓迫下的掙扎感受得以釋放，所以流行曲並不止是商品；流行曲中的香港人身分，又可以是從下而上去建構。關注歌曲以外，書中一節寫粉絲追星，由粉絲如何理解自己和明星的關係，可以看見粉絲的可能，從新世代明星在網絡社會建構自己的形象與音樂事業，又可以拓闊樂壇的面向等。海邊欄心中「下一輪廣東歌盛世」，是不同持分者如歌手、唱片公司、聽眾，都能在廣東歌尋找到可能，尋找到屬於自己的東西。

此書看似包羅萬有，但在樂曲、舞蹈和演唱會的分析上較少，海邊欄說自己寫唱作人林家謙的文章，但可惜未能分析其編曲和唱法等，又想過寫作曲人澤日生的樂曲等，陳嘉銘表示期待有其他人可以研究他們未觸及的範疇。想像「下一輪廣東歌盛世」，吳子瑜說他希望可以更加多元，樂壇不止有偶像明星，也會有獨立歌手；陳嘉銘則說3年前未必想像到，現時香港樂壇有這麼多人參與其中，只要社會有接受能力和創作自由，盛世可能下一刻就出現。

文：胡筱雯

編輯：梁小玲