滿足「肉」望 $348起任食韓日意燒烤美食

西式燒烤肉類選擇豐富，必吃之選包括了意式烤豬腩肉卷，由酒店行政總廚Paul Dodd主理。將一大塊五花腩捲着大蒜、百里香、迷迭香、牛至及其他意大利香料，醃製數天，然後用約180℃高溫烤至皮香脆，再轉120℃慢烤1小時使肉多汁軟滑，外脆內嫩的口感使它大受歡迎，燒烤檔前常現人龍。

普慶餐廳自助餐亦設有韓式燒肉專區及日本燒鳥專區。前者使用韓式醬汁醃製肉類，按時段供應不同部位，大路的五花腩於午餐及晚餐供應，LA牛肋骨則於晚市供應，並提供多款韓式蘸醬、新鮮蔬菜及醃菜，自製拌飯或包菜吃。日本燒鳥專區主打10多款雞肉串燒，常見的雞翼、雞髀肉、汁燒免治雞肉棒外，還有雞胗、雞肝、雞屁股等較冷門部位。

至於餐廳的中式熱葷則結合大江南北經典菜，如四川水煮牛肉、辣子雞和口水雞，還有北京片皮鴨、新疆羊肉串、粵式燜牛腩、八寶鴨、東坡肉等，全部跟足傳統做法，較花工夫，例如水煮牛肉的辣醬花3天製成，質素媲美高級中菜食府，記得「留肚」吃！●

普慶餐廳「酒．肉．朋友」自助餐

供應日期：即日至約8月尾

價錢：午餐成人$348起、小童$238起；晚餐成人$618起、小童$448起（加$80任飲指定酒品）

地址：佐敦彌敦道380號Eaton HK B1樓層

查詢：2710 1901

註：另加一

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