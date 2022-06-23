brand focus：開拓年輕市場 電競專屬旅行用品

根據2017年政府資訊科技總監辦公室的《推動香港電競發展報告》引述，荷蘭市場分析公司Newzoo發表的巿場研究估計，全球電競產業總收入在2016年已達4.93億美元（約38.6港元），預料在2017年將增長至6.96億美元（約54.6港元），觀眾人數至2020年估計將達6億。若此趨勢延續下去，電競的蓬勃發展一定遠超大家想像。電競除了令科技、媒體及電訊行業加速發展，更衍生不少專屬產品品牌，Razer可說是當中傑出代表。

電子遊戲文化成為生活風格

Razer成立於2005年，總部設於美國加州爾灣（Irvine）和新加坡，專門設計針對電玩家的電腦和周邊硬件、軟件和服務生態系統，其軟件平台擁有超過1.75億個用戶，推出虛擬信用積分Razer Gold，是全球最大遊戲支付服務之一，旗下的Razer Fintech也在新興市場提供金融科技服務。聽到這裏就明白為何Tumi會與Razer推出聯名限量系列。「電競玩家到世界各地比賽的旅途中，都需要好好保護他們的裝備，Tumi希望設計一個專屬他們的系列，滿足功能、設計和整個生活風格所需，當我們尋找合作伙伴來實現這些目標時，Razer是名列前茅的選擇。」Tumi創意總監Victor Sanz說。創立於1975年的Tumi，品牌形象和設計向來內斂低調，這個聯乘系列正好開拓一個充滿潛力的年輕市場。

聯名限量系列專為電競玩家而設，當然要清楚了解對象的生活風格與特性。Razer業務發展副總監Addie Tan說：「無論是業餘還是專業的電競玩家，電子遊戲文化已成為一種生活風格。遊戲不僅是遊戲，它還代表健康的競爭和努力成為最好的場地，電競玩家力求在每場比賽中提升自己。我們與Tumi的合作中也包含了這一點，Carry Hard是這次合作的標語，亦代表每個電競玩家努力使自己團隊取得勝利。」在電競比賽的術語中，Hard Carry是指最能幫助團隊獲勝的隊員，系列標題用上Carry Hard，與行李箱和背囊等產品語帶相關，亦更有效得到電競社群的認同。

三頭蛇標誌 搶眼熒光綠色

系列最搶眼的是Razer的三頭蛇標誌和熒光綠色細節，Addie Tan自豪地解釋這個企業形象的由來：「三頭蛇是電競社群中一個非常知名的標誌。這3條是南非的響尾蛇，我們製作的Razer Boomslang也是世界上第一款電競滑鼠。我們多年的努力令三頭蛇標誌成為電競玩家的榮譽徽章，它不僅代表一個組織，還代表許多人創造的電競生活風格，無數在自己身上紋有三頭蛇標誌的電競玩家就可以證明這一點。」

Victor Sanz講解系列的功能設計：「從一開始，我們就直接與電競社群合作，向電競運動員、玩家、電競硬件製造者收集意見，以確保我們創造的產品能夠滿足他們所需，並配合他們的風格和個性。通過Tumi優秀的材料、顏色和細節來贏得他們的認同。」系列亦採用可持續物料，例如行李箱用上可回收聚碳酸酯和經過抗菌處理。「Tumi的核心使命是build for last，設計和創造經得起時間考驗的產品。我們設立的全球維修系統令維修變得簡單，無論產品出現任何問題或損壞都能修復，目的就是要令產品遠離堆填區。」

着重功能間格 貼合電競玩家需要

聯名系列包括15吋手提電腦套、Bozeman單肩斜揹袋，均設有收納存放電線和裝備小物的間格，Finch背囊則適合攜帶較重裝備，並配有加厚的筆記本電腦專用隔層，四輪可擴展手提行李箱具備Tumi 19 Degree行李箱的紋理設計，側面設有USB-C插口，外殼和襯裏均採用回收物料製成。系列每款產品均全球限量1337件，兩個品牌特意選擇這個數目，因為「1337」數字形狀與LEET相似，而LEET是Elite（精英）的縮寫，在電競世界中象徵最出色的電競玩家。●

查詢：Tumi www.tumi-hk.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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