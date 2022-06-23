the buzz：米蘭設計周 時尚品牌「玩過界」

Dior 鬼才設計師Philippe Starck 昇華經典圓背椅

記得去年的米蘭設計周，Dior邀請了17個藝術創作單位重新演繹品牌的經典圖騰——Dior圓背椅（Medallion Chair），每個設計各具嶄新創意，令人歎為觀止。今年品牌在第60屆米蘭設計周，同樣邀請設計師重新演繹圓背椅，但合作對象卻只得一位，數目遠比去年少，不過貴精不貴多也不無道理，因為今次合作的正是設計界鬼才Philippe Starck。來自法國的Starck成名已久，歷年設計均膾炙人口，大型的有位於東京的朝日啤酒總部，小型的有為Alessi設計的Salif榨汁器等，殿堂級作品多不勝數，是次合作不但不比去年失色，更令設計界喜出望外。

「我一直希望擁有完美的椅子」

Starck對Dior的圓背椅就有以下感想：「有人畢生尋找夢寐以求的小黑裙，而我一直希望擁有完美的椅子。顯而易見，這完美的象徵一直是我們集體潛意識一部分，那就是路易十六的圓背椅及其充滿魅力的橢圓形椅背，這是House of Dior的象徵之一。所有事物都令我想起此椅子。」

究竟Starck會怎樣重塑一張近乎完美的椅子？今年已經73歲的他作品一向簡約流麗，細節中帶點令人意想不到的驚奇。今次設計的圓背椅名為Miss Dior，其概念為「passion du minimum」（最低限度的熱情）。Starck以精練線條和結構，呈現一張輪廓極為純粹的椅子，分別有兩邊、一邊和沒有扶手的3個形態。物料用上以緞面或拋光處理的輕盈鋁材質，顏色則有黑鉻色、銅色或金色，組合出既尊貴又簡約的風格，令原本設計經典的圓背椅再度昇華。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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