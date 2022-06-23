東區萬呎美食廣場 AI推薦「精選清單」

$188享55分鐘壽司放題

餐廳設有「迴轉吧」， 日間供應以可持續海鮮為材料的壽司，最便宜$188就可以吃到55分鐘迴轉壽司放題；而晚間則供應西班牙火腿、芝士等小食。下班後想happy hour的話，可以到設18種tap的酒吧，有本地手工啤酒、紅白酒、清酒及雞尾酒等，好讓大家放鬆一下。

為了方便顧客，品牌特設手機應用程式，無論是堂食還是外賣，想翻閱餐單，只需預先下載程式，都可輕易處理。更加入人工智能技術，為客人推薦「精選清單」，就好像音樂應用程式的推薦歌單，非常貼心。除了三餐，客人亦可在KINshop網站預訂到會食物和家庭雜貨食品。●

KIN Food Halls

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊德宏大廈2樓

網址：shop.kinfoodhalls.com

應用程式下載：www.kinfoodhalls.com

[飲食]