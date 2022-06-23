大館舊營房歎西班牙盛宴 海膽配杏仁湯 鮮味爆發

大館的建築群有點複雜，如想最快找到餐廳Agora，建議由奧卑利街廊門入口進入，在監獄操場旁就會看見正門。為了不破壞歷史建築，餐廳盡量保持建築原貌，一入門口左手邊是貴賓房，右手邊是2張4人枱，最吸睛亦是最好的用餐位置，就是居中的8座位吧枱，可以將開放式廚房一覽無遺：麵包什麼時候出爐、甜品如何擺盤……都逃不過法眼。

西班牙直送珍寶橄欖油、極品牛

開業之初，只得2款嘗味餐單，8道菜$1288；11道菜$1688。價錢不便宜，但當你知道選料的故事及大廚背景後，應該會心甘情願掏腰包。食材80%由西班牙直送，從肉類海鮮到調味醬料，都是行政總廚Antonio精心挑選。就以桌上擺放的橄欖油為例，指明要出自馬拉加百年橄欖樹，其出產的珍寶橄欖Gordal，圓潤豐滿，肉質堅實，煉成的初榨橄欖油，色澤透亮，香氣富層次，配上Antonio特製、質感有點似饅頭的古法麵包Candeal同吃，清香幽郁。所謂見微知著，橄欖油也如此講究，更不用說以自然放牧、在加利西亞山區養成的牛中極品Rubia Gallega，以及在法國、西班牙交界的Bay of Biscay捕捉到的鮮美鬼爪螺……

大蝦配飯焦 驚喜脆味

之所以費盡心思，蜎窿蜎罅找來矜貴食材，全因Antonio想將西班牙最出色的都帶到香港，餐廳取名Agora，在拉丁語中有「當下」的意思，無非想客人能夠全情投入，享受眼前的醇酒美食。來自馬德里的Antonio，曾與多名國際級名廚共事，亦曾在西班牙米芝蓮三星餐廳Azurmendi工作，經驗十足。來港後在22 Ships擔任總廚，甚獲好評。今次決定跳出下酒菜tapas率性自然的框架，向客人展示西班牙菜最時令、嚴謹的一面。

菜單雖有11道菜，但都是的的骰骰，絕不會令腸胃有太大負擔。比如以半殼海膽上枱的Erizo，賣相精巧，橙紅嬌美的海膽下是以杏仁和海膽熬成的濃湯，杏香配上鮮甜的海膽，誰也搶不了誰的風頭，味道反而更清鮮，令人耳目一新。大廚可能知道香港人愛海鮮，餐單中有大量海鮮菜式，又如一道 Socarrat，手掌長的巨型深海大紅蝦Carabinero，本身已很有睇頭，墊底的竟然是用Bomba香米煮成的西班牙海鮮燉飯飯焦，不錯，只取飯焦，兩小片夾起來，底和面一樣脆口。香脆中又食到海鮮飯汁的滋味，與煮得僅熟的大蝦，是絕配，吃出驚喜。

爽甜鬼爪螺沾青醬 海陸完美配搭

再來還有香煎鱈魚，配傳統青醬，看似平平無奇，原來伴在魚旁，形似野菌的是鬼爪螺，螺肉爽甜，與多款香草製成的青醬，是海洋和陸地的完美配搭。都說Antonio在食材上落足工夫，竟然連產自L'espardenya的新鮮桂花蚌也用上，說是桂花蚌，其實是海參的內臟，與春夏盛產的豌豆及傳統豬血腸同吃，桂花蚌彈牙爽口，又有鮮味，豆香獨有的青澀中和了血腸的滯膩，配搭得別出心裁。11道菜，驚喜一浪接一浪，坐在吧枱位的話，可以隨時與Antonio交流，飲住酒，想像地中海的海鮮如何輾轉來到餐盤上，此情此景，絕對是值得珍惜的美妙「當下」。●

Agora

地址：中環荷李活道10號大館營房大樓地下14號店

查詢：2316 2005

營業時間：逢周三至日晚上6:00至10:00

收費：8道菜 $1288/位（配4杯酒，另加$680/位）；11道菜$1688/位（配5杯酒，另加$850/位）。設加一，須預約

文：胡慧敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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