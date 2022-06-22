Bouroullec Brothers走上藝術路 設計師展開第二人生

Erwan：設計講求精準 藝術能直接輸出

訪問時先見面的，是比Ronan年輕5歲的弟弟Erwan Bouroullec。他笑說︰「假如將我們放在一起，我們會因為鬥氣而給不同答案，但我們分開訪問的話，答案或多或少會相同。」

為了專注個別項目，Erwan與Ronan在設計室建築群內各自有個別的工作空間。兩兄弟近年的設計及藝術項目方向亦有不同。這種分野，該可從他們的設計習慣看到，Ronan愛在紙上作草圖，弟弟Erwan則用電腦繪製設計圖。談及整個工作室的設計哲學時，Erwan說︰「工作室強調設計是社會上一個簡單而強大的角色，將社會各種細小的禮節（protocol）結合融入，將不同人以某種方式連成一體，支撐人類文化發展。另外一點是，讓工業生產變得更成熟。不少設計需以量產方式生產，形成一個悖論——到底設計是為巿場而設，還是因為生產商遷就生產的限制？設計作為產業，需作多方面平衡，包括推動經濟發展，創作出正確及真正貼合社會所需的設計。」

由設計電視界面到編寫程式

Bouroullec Brothers二人在設計界有平穩發展，但看到設計未能滿足自己。在疫情期間，Erwan的最新興趣是編寫程式。「這興趣始於當年為Samsung設計智能電視時，需要設計使用界面，重要程度不亞於外觀設計。設計其實與編寫程式相近，講求定立規則和重複步驟，特別是在生產流程的部分。編寫程式時可加入隨機編碼來改變流程，如刻意的錯誤編碼，來製作意想不到的效果，例如質感。現時世界按大數據運作，如能更了解這種工具運作，或者能進一步了解世界。」

設計電視時Erwan並沒有親手寫程式，後來才學習寫程式，並將程式技術用作自動繪圖工具。他首個程式繪圖藝術作品，是為設計雜誌Wallpaper*做的Handmade展覽，與法國刺繡工坊Lesage Intérieurs及布料生產商Kvadrat製作雙面刺繡The Veil，將繪圖程式與刺繡結合，以刺繡組件如珠片等與像素作對比為本。他亦設計出以網絡為靈感組成的網狀圖案KREO、以天際圖片色調為database的Skyline，圓圈及綠色圓點互相迴避的The Wanderer。另外也有布料作品，如以顏色佔領不同空間形狀的Risk Knit，及將大自然圖片的色組放大的The Impossible。不少程式及作品，都是在疫情期間製作，特別是The Wanderer及Risk Knit以接觸與迴避為主題，而The Impossible則以回歸自然為中心思想。

不少尊崇藝術的法國設計師近年都在中年轉身，以藝術家身分展開第二人生。Erwan說︰「設計大都講求精準，而且產品研發期長，讓不少設計師想要設計以外的創意輸出。藝術的好處是能直接輸出，亦少了設計在經濟上的限制，比呼應時代的設計更永恒。我們都喜愛實用的設計，但在設計時少不免要處理成本、巿場，這些條件大大限制了創意。我從事設計25年了，少不免感到沉悶，需要跳出現有軌迹。」Erwan Bouroullec的Drawings With Numbers系列藝術作品，或因為自身的名氣，又或是作品本身，近年亦不時受到設計公司垂青，如將圖案化為布料，亦有在藝廊展出。

Ronan：繪畫成救生圈 像朋友伴成長

以紙筆設計 着重人性化

假若設計手法能反映性格，較早投入設計界的哥哥Ronan比弟弟Erwan更「人性」，如看看他仍以紙筆作設計，便是其中一個特質。當然，兩兄弟都很着重人性化，但取向不同。Ronan的性格較纖細，Erwan相對實事求是。Ronan說︰「我是對自己充滿懷疑的人。我自小時候便追求某些東西，如美感、細緻、魅力等，過程就好像發夢一樣，嘗試觸及某些不可能觸及的東西。我並沒有所謂的設計哲學，反而是依直覺設計，不喜歡重複，而是按不同情境（context）設計，找出最好的答案。我十分喜愛工藝，亦希望能設計出人人用得到的東西，所以限量工藝的作品又或是大眾化的設計，我都喜愛創作。這個世界是一個很大的調色板，如何取得平衡，例如色調，便是設計師的責任。但我不太喜歡有太多個人哲學的人，因為這些人大都過分自信。我更相信的是，每個人都會按情况研究出新的解決方案。」

疫下繪畫對抗情緒低潮

Bouroullec兄弟的設計大都十分簡約，Ronan自小亦喜愛信息精練的作品，如言簡意賅的幾何線條，比複雜的設計更有力。「我亦會到意大利看巴洛克時期的作品，了解以另一方式創作的作品。但我的表達手法仍以精練簡約為本，如為Artek設計的Rope Chair，是一個十分簡單的設計。作椅柄的繩子，由前方椅腳延伸，效果看似由簡單線條繪畫而成。」

性格細膩的Ronan，在疫情期間受到不少心理衝擊，讓他感到沮喪。「我十分喜愛有人包圍的空間，如設計工作室。每朝醒來有新意念時，第一件事便是找我的助手，按草圖製作試樣。我非常喜歡同時參與多個設計企劃的充實感覺。疫情是我首次停下來的時期，唯一可以做的是不斷繪畫。當然繪畫是我人生的重要部分，但這段時間是我首次每天不斷繪畫，為我帶來歡愉的感覺，那時我非常掛念在工作室及與助手相處的時光。」

整個期間，Ronan創作了約200多幅作品。「回看當時的作品，有部分很好。但只有工作及發表作品，才能讓我對抗情緒低潮。我與弟弟不同的是他可以不停學習，來度過較為『抽象』的生活，我則需要每天創作及實踐設計，為自己帶來腎上腺素。我很能感受到疫情對自己的影響，我本身有幽閉恐懼症，但在疫情期間只能關自己在巴黎一個細小單位，雖然嘗試以繪畫走出現實困境，但仍感到困難重重。同為設計師的太太與我希望能幫到鄰里，但亦感到疫情下的貧窮及困難。我們不時與工作室的員工聯絡，確保他們安好。」

畫作是尋找自己過程

相對其設計，Ronan的藝術作品較為「抽象」。「設計與藝術是兩種完全不同的思維及手法。設計是一門充滿限制的學問，需要好的答案解決問題，在多方面如產品大小、價格等作平衡，在詩意與定價、美感及耐用程度取捨，需多年經驗方可。藝術則完全不同，毋須仔細規劃，如我們眼前的粉紅色畫作，我在畫紙的中央畫下一條線，然後逐筆加上，並無特別形態可言，較似將不同東西加疊。我不覺得自己的畫作抽象，只是一個尋找自己的過程，嘗試分析自己的作品來了解自己。在鄉郊長大的我，自10歲起便開始畫畫，特別是孤獨的時候，繪畫成為我的救生圈，像朋友伴我成長。」

設計能在混亂中尋找和諧

Ronan的世界觀，也可在他的IG看到。出版社Phaidon將會將他過往8年的IG上載結集成書，當中可察看到他的心路變化。「20年前我並沒有發表繪畫作品，近年才透過不同媒介如展覽及社交媒體展出部分作品，得到不少人關注。大都是在私人時間及空間如下班在家時繪製，並非在經濟壓力下的製作。透過自己的作品，能看到我其實是個亂糟糟的人，與別人對我十分平靜的印象大不同。我只是一個迷失自我的笨蛋。我相信設計能在混亂中尋找和諧，對生活在亂世中的我們來說是十分重要的事。至於步入50歲，我會界定所謂的危機為有趣的東西，只是需要重新調整，特別是世界變得混亂、受疫情影響下，取得另一種平衡。我個人最大的感覺是，仍能艷羨其他人與事，是生命中最大的動力。」●

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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