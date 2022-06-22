無線電導航儀器化身表盤 飛行表新成員 夜光報時

Bell & Ross自1994年開始製作以航天及軍事儀器為靈感的腕表，至今已躋身飛行專家之列，自2010年起，幾乎每年也有啟發自飛機駕駛艙儀器設計的Flight Instruments系列新表。系列歷年來推出過不少款式，例如系列首款在2010年推出的BR 01 Radar，以雷達為設計主題，運用轉碟形式顯示時間；2011年的 BR 01 Red Radar的前衛表盤設計，指針轉盤就像光束劃過航空管制雷達一樣；2012年推出的套裝則集合了系列的首6個表款，腕表聚首一堂時就像重現噴射客機上的儀表板；2020年的 HUD（Head Up Display）則以抬頭顯示器技術為主題，結合轉碟及指針顯示。

無線電羅盤顏色指針為靈感

今年最新面世的是BR 03-92 Radiocompass 腕表，以導航儀器無線電羅盤（Radio Compass）命名，表盤裝配搶眼顏色指針，顯示清晰易讀。飛機上的無線電導航儀為飛機的電波接收器，接收地面歸航台發射的電波，指示飛機的方位及航向，無論能見度清晰與否，飛行員都可以根據指示安全操控，特別是在夜間，濃霧或雨天環境飛行時，特別需要這儀器的協助。

在腕表上，無線電羅盤的指針及刻度變成腕表的指針及時標，啞黑色表盤與三圈白色數字及刻度對比鮮明，內圈為小時數字，中間是分鐘刻度，邊緣斜面外圈是秒鐘數字，12時位置為Super-LumiNova白色夜光三角標記，方便在黑暗或夜間環境中確定方位。一般表盤數字是垂直排列，Radiocompass的數字角度則是指向表盤中心，與導航儀器的顯示模式呼應。數字字體亦用上科技及工業界常用的isonorm字款，清晰易讀，另設日期顯示於4時及5時之間。

指針是腕表的另一設計特色，同樣取材自無線電羅盤指針模樣，配上3種鮮艷熒光色，與啞黑色表盤成對比。最粗的橙色雙線指針為時針，綴有代表小時（hour）的H字，最長的黃色棒形指針為分針，飾有代表分鐘（minute）的M字，最細的綠色指針為秒針。表盤上的時標跟指針同樣塗有Super-LumiNova夜光物料。腕表限量製作999枚。

青銅殼配經典啡色盤

天空以外，海洋同樣是不少腕表品牌想要征服的領域。Bell & Ross第一款潛水表 Hydromax在1997年面世，圓形表殼可抵禦11,100米深度壓力，刷新當時潛水表的防水深度紀錄。到2017年，品牌將為專業潛水員而設的全新Diver潛水表系列換上方形防水BR 03 表殼，推出後極受歡迎。最新的BR 03-92 Diver Brown Bronze潛水表，則以青銅表殼配搭經典咖啡色表盤和表圈。

青銅這種古老物料與潛水歷史密不可分，在海事設備中常見，舷窗、螺旋槳、擺錘、六分儀、羅盤及古老船隻等都可找到其蹤影。青銅會隨環境變化及年月過去泛起銅鏽，散發獨特韻味，而經氧化的青銅更能抵禦外界環境影響。品牌用到的青銅物料以92%銅與8%錫製成，色調比其他品牌略紅。腕表符合瑞士專業潛水表技術標準，抗撞擊，溫差及鹹水腐蝕等性能出眾，符合ISO 6425國際認可標準。

大熱綠色主題表款

相比 BR 01、BR 03，BR 05 是品牌較年輕的系列，設計散發摩登城市氣息，一氣呵成的表殼及表鏈設計感覺簡潔和諧。自2019年面世以來，每年均推出一枚Skeleton款式，包括灰色、藍色、灰黑色的Nightlum表款，2022年則推出近年大熱的橄欖綠色設計。腕表配備瑞士製BR-CAL-322自動機芯，綠色藍寶石玻璃表盤斜面邊緣裝嵌時標，透視機芯結構及傳動輪系運作。透過藍寶石玻璃表背，則可見到以跑車車輪金屬圈為設計靈感的擺陀。

同樣以「綠色」為主題的還有BR V2-92 Full Lum腕表，41毫米精鋼表殼防水達100米，設計帶有運動表風格，無論日夜環境皆發揮最佳顯示效果。說腕表是綠色其實不完全正確，因為它在不同環境下會出現不同的顏色效果。Full Lum的意思是全發光之意，代表整個表盤均塗上夜光物料，而這次品牌便用上呈淺綠色的最常見Super-LumiNova色調。

品牌也是在2019年開始每年推出一枚Full Lum表款，之前面世的有BR 03-92 Full Lum配黃沙色表盤、BR 03-92 Diver Full Lum綠色潛水表，BR V2-94 Full Lum計時表。今次的BR V2-92 Full Lum則用上復古圓形表殼，在日間光線充足環境中，表盤的Super-LumiNova C5 物料呈現柔和的淡綠色，指針、數字及時標上的Super-LumiNova C3 物料呈淡黃色；在夜間或黑暗環境中，表盤的夜光物料則會發出濃烈藍光，指針、數字及時標則發出淡綠光。兩種熒光色與數字及時標的黑邊成強烈對比。此型號腕表將率先於東方表行網上商店（bit.ly/3xp9OJD）優先發售。

文：張曉冬

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編輯：陳淑安

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