論盡教育：中史科不是萬能插頭

必修中史就更愛國？

王師奶不止一次批評一些不懂歷史的議員和知名人士，人云亦云地妄談歷史。小婦人好奇怪他們何以對不認識的事物可以誇誇其談，面不紅、耳不赤。小婦人不認為中史科考生減少是對祖國歷史反感，這是兩碼子的事。中、英、數考生人數多，因為是大學錄取的基本條件；中史科不是入學的必要條件，考生少很正常，愈來愈少也很正常，與年輕一代對祖國歷史反感風馬牛不相及。要中史科考生人數多是易如反掌的事，規定入大學必須中史科及格，否則拒諸門外就行。同樣邏輯，若因此而令報考人數增多，也不表示年輕人更熱愛祖國歷史。

該作者又引述民間研究機構的調查結果：18至29歲年齡層中，認為自己是「中國人」和「香港的中國人」平均只有5%，認為自己是「香港人」則有70%。調查結果令人失望，回歸祖國25年，教育當局組織不少與內地交流活動，包括探訪、參觀，甚至短期生活體驗等，結果如斯，是不是又入中史不在必修科呢條數？

作者認為新政府要培養下一代愛國情操，王師奶舉手贊成，愛自己國家是每個國民的責任。他提議學校每天早會舉行升旗禮、唱國歌，讓小朋友從小認識和尊重國家。如果時間許可，又不流於形式，也不是壞事。至於小學課程加入更多歷史人物教材，留給編課程的專家去衡量了，小婦人不敢妄議。

作者說中學教育政策要大調整，將中史列為主修科。初中課程着重中國歷朝發展，高中則着重政治制度、經濟發展、社會思想等。DSE亦要調整，由論文形式改為選擇題，加強學生了解和認識中國。考試不設評級，只以「及格」和「不及格」區分，中史科的成績成為入本地大學的參考指標。（純屬參考係無用的）

王師奶再三拜讀其大作，除欣賞他是熱愛歷史的有心人外，也肯定他不懂歷史，而又以為歷史是萬能插頭，對教育認識膚淺。他說要將中史列為必修科是拾人牙慧，係執N咁多人口水尾的人云亦云。要「着重」歷朝發展談何容易！初中歷史要編多少堂？唔使上中英數乎！高中着重政治制度、社會思想，教師如履薄冰，分分鐘誤觸紅線，畀學生匿名告發。一個好的歷史教師要將歷史全面剖析，客觀地全面鋪陳，由學生自行分析、領會，難啊！最令小婦人詫異的，為什麼DSE用選擇題能加強了解和認識中國？論文形式和背誦內容毫無關係，兩者黐咗邊條線啊？

最後要代中史教師多謝該作者，他也擔心教師會觸犯《港區國安法》，建議教育局撰寫課程大綱時，將中國近代史寫到改革開放為止，又提議為教師提供教學材料，避免教師誤用敏感材料。有心人也，功德無量。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]