家庭有教：幫助孩子處理極端壓力﹙二﹚

． 覺得喘不過氣來

． 心跳得好像要從胸腔跳出來

． 頭痛、胃痛、心口痛、肌肉痛

． 消化不良或食慾不振

． 失眠或突然要睡很多

． 身體整體機能變差

． 無故動怒、煩躁不安

． 社交退縮，不願和同儕共處

． 對抗權威，在學校或家中與成人爭拗

． 難以集中精神

． 行為倒退，出現較年幼時才有的行為

． 要求父母給予額外關注

當孩子感到極端壓力時，還可能會出現以下這些「紅色警號」：

．憎恨自己（例如說：「一日最衰都係我」、「我真的很沒用」、「我真是一無是處」）

． 表示自己的將來沒有希望

． 突然不喜歡所有朋友和家人

． 時常想獨處

． 曾經傷害自己的身體

． 做出不顧後果的衝動行為

．把珍貴的東西送給別人（如：珍而重之的玩具、紀念品、獎牌等）

．想起、提及或計劃自殺（例如：「我真希望我已經死了」、「我很想殺死自己」、「我想一了百了」、「你們很快就不用再擔心我了」、「這一切一切都令我厭倦」）

． 曾經嘗試自殺

家長如果留意到這些「紅色警號」，可以運用「我」信息，向孩子表達自己的關注，鼓勵孩子與自己分享心中的鬱結，並一起找人幫忙：（圖二）

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（插圖︰黃清渝）

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]