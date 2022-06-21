童繪遊樂場：常規以外的素材（上）

今期我集中談論部分曾遇過且印象較深刻的呈分試應用素材和工具，但由於範圍大，項目也較多，故將分兩期刊登。

輕黏土：相信同學們也不會陌生，它是常見的美勞素材。見過有學校要求考生用白色的輕黏土，創作一個色彩繽紛的臉孔，因此學生便需要用廣告彩為黏土注入想呈現的色彩。

珍珠板：其質感有點像foamboard，主要用來「拓印」，學生要在珍珠板上以線條「刻」畫出想表現的主題，再沾上廣告彩來把主題印在紙張上。

棉花棒：放在浴室的棉花棒，也有機會被選為指定應用的「點」畫工具。在預備好的線條稿上，用棉花棒沾上顏色一點一點把畫作呈現出來，看到同學們買來不同形狀的棉花棒，其實應按照主題特性自製合適的棉花棒才是上策呢！

呈分試Q&A

自從展開這個主題後，收到不少家長的提問。如果讀者也對呈分試有疑問，歡迎透過以下方法與我聯絡，經整理後的問題和答案會在此和大家分享。

WhatsApp：9043 7999

Email︰bondi@artplayground.com.hk

文︰Mr Liu

（Art Playground視藝老師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第402期]