半職爸爸：補習老師的十大信條

如果我把私人補習老師（而不是企業背後撐腰的「補習天王」）視作一份職業，我會有以下信條：

成績與功課雖可貴 努力與快樂價更高

一、雖然無法保證學生最終成績，但我一定會盡我所能，讓他在合理狀况下得到某些進步，讓他或她明白，努力可以得到回報。

二、雖然進步需要學生付出一定努力，但我一定會盡我所能，讓他在努力學習的過程中得到某種滿足感和快樂，而不是沮喪和苦悶。

三、雖然在許多人心目中，一個補習老師地位有限，但是我一定會盡我所能，讓學生和父母的關係更好。我會利用某些機會，讓雙方講出真心讚美對方的話，然後在適當情况下轉告對方。

無法指導人生 努力展示品格

四、作為補習老師，我不能亦不宜傳授我有限的甚至是錯的人生經驗和看法給學生，但是我希望學生能在那段有限的時間內，從我身上看到一些世所公認的好品格，例如守時、負責任、認真、有錯馬上承認，又例如，講解學問時樂在其中，講到得意處會情不自禁地眉飛色舞。

五、我可能會嚴肅，但我一定不會動怒。我可能會責備學生，但責備之前我一定得明確知道，我已完全得到學生的信任，學生完全知道我不僅關心他或她的成績，而且我關心他或她是否快樂。

六、我可能會講笑，但我一定不會輕浮。如果除了鼓勵的眼神和出自真心的讚美話以外，我還有一些小禮物想獎勵對方，哪怕是一張小貼紙，我事前一定會先同家長溝通。

七、如果學生和學生家長有些要求，我自問無法達到，我一定會如實告之，並講出為何我無法達到卻仍然覺得自己稱職的原因。例如家長希望孩子補習後測驗100分或功課全對，我會告訴對方，我只會盡力而為，而且測驗和功課沒有必要也沒有可能完美，因為真正重要的不是結果完美，而是過程中盡了力，然後看到了與努力相配合的進步。

八、承上題，如果對方不同意，我會禮貌地請辭。

思考是學生特權 保護是老師職責

九、如果學生有課外知識問題，明確知道的會用心解答，不明確的告訴對方自己需要先研究一下。至於其他學業以外的人生問題，我會鼓勵學生自行思考，讓學生明白，不是每個問題都有標準答案，而真正重要而有用的答案，不應來自一個補習老師的口中，而更應來自自己的思考和對所有人和事的觀察和體會。

十、這個信條不會對任何人說，但是，如果我是補習老師，在補習期間，發生一些緊急事故，我一定盡我所能保護學生，拯救學生的生命，即使這樣會犧牲自己的生命，我也不會有半點遲疑。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]