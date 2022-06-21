小學雞媽媽：自主發掘喜愛的童書

■《明天是星期一》

作者、繪者：長谷川集平

爸爸邊看電視邊挖鼻孔，孩子嫌惡心，媽媽勸孩子放過難得休假的爸爸。一切如常，沒人知道明天是很多人的「最後一個星期一」。在1995年1月17日清晨，日本發生阪神大地震，數萬人傷亡。作者寫道：「獻給在那天清晨到來以前，一直在尋常巷陌中出作入息，過着平靜生活的人。希望我們記得，那個平平淡淡的假期，其實是多麼珍貴。」筆下愈平淡，沒寫出來的無常便顯得愈深刻。說珍惜，何其有力。

■《時間要走了》

作者：Bettina Obrecht

繪者：Julie Völk

「就是消磨一下時間」、「純粹打發時間」、「就是殺時間嘛！」聽大家這樣說，傷心的「時間」站起來走了。娜娜追了出去找，到處探問，可是人們要不是「沒時間」，就只看到「時間是金錢」，還好最後在公園找到了。「我在公園裏比較愉快」，時間說：「這兒每個人都喜歡我。」這繪本的圖文都滿溢着詩意，引領孩子思考時間究竟是什麼。

■《BOOM——色彩世界的戰爭》

作者、繪者：Ximo Abadia

有人只喜歡綠，有人只喜歡紅，偏偏兩人都是領袖。一個說：紅魔怪吞噬樹林，摧毁房屋！一個說：綠巨人燒毁農田，擄掠小孩！謊言重複得愈多，聽上去愈像是真相。居民害怕起來，都交出了自由來換取安全……這個寓言故事裏，差不多每一頁都是對比強烈的紅紅綠綠，在在刺激視覺和思考：為什麼人們竟會讓立足謊言之上的人奪得權力？當周遭變得渾濁，我們怎樣能確知自己沒錯當壞人？

傳來令人難過的新聞，有學校圖書館把可能觸及「紅線」的圖書下架，提及「活着要自主才有意思」的童書竟也在考慮之列。

真是好提醒。那麼，讓我們繼續發掘自己喜歡的書，支持自己喜歡的出版社，與孩子共讀我們心愛的好書。活着要自主才有意思。

文：蘇美智

圖：網上圖片

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]