親子筆陣．蒲公英教室：選校該以子女需要為重

選校關鍵 切合學生能力

獲派第一志願，就保證學生會有愉快的校園生活嗎？不一定。因為不少家長在選校時，都是取決於學校的聲譽和學生成績，卻忽略了子女的自身性格和能力。假若家長替孩子錯配學校，或會帶來不良後果。例如學習能力較低的小朋友，入讀了傳統名校，面對沉重的課業壓力和經常測考不及格，會失去學習動機和信心，久而久之，影響心理狀態，嚴重起來，甚至患上心理疾病，得不償失。當然，這並不代表所有學生都不該入讀名校，不少學習能力較高的學生，在名校裏一樣可過着愉快的校園生活。因此，選校的關鍵，在於該校是否切合學生的能力，能讓小朋友在校內一展所長。家長在選校時，可考慮以下幾個方面：

1. 學生性格和喜好

選擇學校的首要條件是要與學生的性格和喜好匹配。針對較好動和活躍的小朋友，家長可以挑選課外活動較多元化的學校。學校着重小朋友的五育發展，即「德智體群美」五個學習目標，而課外活動對於學生的五育發展具有顯著的效果，例如參與籃球隊、足球隊等運動隊伍可培養學生的「體育」，提升學生的抗逆力和自信心，有助確立學生的自我形象。針對較文靜的小朋友，家長則可挑選閱讀風氣較濃厚，或有更多靜態活動的學校。試想想，若葡萄牙球王C朗在香港傳統名校讀書，無法發展其足球的興趣，相信也難以取得現在的非凡成就。因此，選擇一所教學理念與子女喜好和性格匹配的學校，對學生自身發展尤其重要。

2. 學生的學習模式

家長可針對學生的學習類型，選擇具有相應學習模式的學校。以聆聽觀察型學生為例，這種學生擅於用眼睛和耳朵接收信息，透過文字、動作和聲音等理解和學習內容，適合入讀以傳統方式學習的學校。然而，若我們要求活動學習型學生安坐教室學習，他們會缺乏耐性，所以他們適合入讀以活動教學為學習方式的學校。教師透過設計多樣的課堂活動，例如角色扮演等，讓學生從活動中學習，提升學生的學習興趣，發揮個人潛能和提升其自信心。

3. 家庭支援

子女個人成長有賴家校合作。因此，家長在選校時亦可留意自己能否配合學校的發展。以教學語言為例，不少傳統名校會以英文作為授課語言，學生在家中要以英文溫習和完成課業，當遇到困難時，子女難以獨自處理艱深的英文題目，定必需要父母的支援。如果家長能夠配合學校，在學習上作為子女強大的後盾，將有助子女順利適應小學生活。

古希臘哲學家亞里士多德曾說過：「幸福是把靈魂安放在最適當的位置。」作為父母，若我們能夠真正了解子女需要，選擇最適合他們能力和性格的學校，讓他們在正確的地方發揮個人潛能，相信他們定必能以學習為樂，享受愉快的校園生活。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第402期]