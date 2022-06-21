「Martin」首拍劇 廣東話最大挑戰 曾抗癌母親 樂觀態度傳遞孩子

精力無限 「玩」興趣班不強迫考試

Yan說，決定給孩子讀國際學校，是希望他們可以輕鬆一點，「我和丈夫都是讀本地學校，也不是成績最好的一群，但出來社會工作後，發現學業成績未必跟將來的工作和成就掛鈎，反而長大後想做什麼職業才去進修相關課程，還更實際」。像她自己中五後修讀酒店及旅遊，發現對這行業有興趣，便去考空姐。「另一個原因是Kyle比較天馬行空，會有很多自己想法，國際學校會比傳統學校更適合他。」

Kyle是個活躍孩子，每天放學都會上一至兩個興趣班，包括游泳、溜冰、滑板、打鼓、舞獅、K-pop等。媽媽說他精力無限，完全不覺累似的，「因為他覺得上堂是去玩，所以很雀躍，也可能因為我不會要他考試。他3歲開始學鋼琴，到現在也沒有考試，因為試過有琴行老師要他練習考試的樂譜，他覺得悶，不想學，所以我後來找了私人老師來家教琴，只教他喜歡彈的歌，到他真的想考試時，才告訴我吧」。

家有「維馜熊」 擬再領養孩子

6歲的Kyle是家中大哥哥，他還有4歲妹妹海馜和2歲弟弟海熊，從孩子的名字，我們可看到媽媽Yan的童心，因為三兄妹名字最後一個字組合起來，便是「維馜熊」，也就是媽媽Yan最愛的Winnie the Pooh。Yan和丈夫同在大家庭下成長，故一直希望多要幾個孩子，但由於Yan的身體問題，暫未能再次生育。「懷小兒子時有胎盤前置問題，剖腹產時失血太多，但當時血庫緊張，只用止血針止血，直至生產後個多月身體仍未復元，現在仍然有貧血，醫生叫我不要再懷孕，怕身體負荷不來。」她唯有和丈夫暫時計劃待三兄妹長大後再領養小孩。

還未當上媽媽前，Yan在2011年患上何傑金氏淋巴癌（Hodgkin's lymphoma），由於癌症已達2B期，故未能做手術切除根治。當年她只有23歲，事情來得太突然，只得聽從醫生建議，不停做檢查。當時曾有醫生建議她雪卵，「唔雪就無得生」，此話令她非常緊張和沮喪。幸好當時還未成為丈夫的男朋友一直陪伴着她，更成熟地處理和分析整件事，一直為她尋遍不同治療方法。最後他們找到一個好醫生，給了Yan很大信心，並說她還年輕，毋須擔心生育問題，着她放心做化療。一直想要小朋友的Yan，聽醫生建議完成療程半年後便計劃生育，所以馬上與男友結婚組織家庭，但可能過於緊張的關係，婚後兩年都未能成孕，二人已作了收養小朋友的打算。誰知放鬆心情後，Yan便懷上Kyle，「我還要在家跌倒，上洗手間時發現有血才知道懷孕了」。傻大姐有傻福，樂觀抗癌換來現在美滿的五口之家，她更想用自己的經歷來勉勵同路人，不要為未來擔心太多，樂觀面對人生。

[Happy PaMa 教得樂 第402期]