童星之家：《反起跑線聯盟》「瑤瑤」真實家庭 創意媽DIY巴士點心車 吃「學」玩樂

文︰顏燕雯

《反起跑線聯盟》以幾個5歲幼稚園生的日常生活作為劇情主軸，其中飾演梁詠琪囡囡陳雪瑤的張曦晨，今年5歲。拍攝電視劇時只得4歲的她，無論講對白、做表情和情緒發揮都十分傳神，原來她和7歲的哥哥張東宸都是小小KOL，並有個可愛的兄妹檔名字「茶兄妹」。媽媽Esther幾年前已為兄妹開設facebook專頁及YouTube平台，更常在不同的網上親子平台撰文，分享育兒心得及日常趣事。

巧用紙皮箱製「腸粉檔」 囝囝扮車長

Esther本身從事傳媒工作，創意多多，疫情期間不想兩兄妹在家無所事事，於是開始動手做玩具和設計場景遊戲，「小朋友停課時都是玩玩具，但家中玩具數目始終有限，買新的又會玩厭。碰巧親戚買了電視，留下很大的紙皮箱，我覺得可以循環再用，於是便開始設計玩具場景」。她所創作的第一個場景是「腸粉檔」，正因為自己小時候看到小販用鉸剪把一條條白色腸粉剪開，覺得很有趣，「現在做了媽媽，就會再次代入孩子的心態，想想自己到底想做哪些事情，於是便用紙皮做了個小販檔口，並買了一些未剪成細條的現成腸粉和醬料回來，給兩兄妹做店主剪腸粉」。

自腸粉檔「落成」後，Esther便不斷製作新場景和玩具，如燒味檔、戲院、港鐵車廂等，把小小的家變成遊樂場。這些場景非常逼真，全都憑她一雙手製成，如巴士車身是用紙皮箱改裝，錢箱則用鞋盒和透明文件夾剪貼而成；茶樓的點心車是把紙皮箱外層用銀色包裝紙包好，再在網上購入點心蒸籠，把真實的點心放進，讓小朋友有得食又有得玩。哥哥東宸是交通工具迷，所以媽媽曾經創作過的士車身、巴士車身和港鐵車廂，「因為他喜歡，所以我打算做大型一點，讓他更有代入感」。如港鐵車廂，Esther坦言最初沒信心做到，但東宸看後說非常神似，令她信心大增。「他玩了幾日也不厭，每天早上都叫我和爸爸、妹妹起來搭『港鐵』，更拿着對講機扮車長做乘客廣播。」

堅持每晚傾偈 不過分緊張學業

媽媽喜歡做小玩意，子女又愛角色扮演，爸爸放工後亦會「陪玩」，整個疫情期間，一家人宅在家也樂此不疲。Esther形容一對仔女非常活潑，所以很少同一時間帶他們上街，「哥哥或妹妹一個人時會較靜，但兩個走在一起便有化學反應，會有點不受控，表現超激動和興奮」。她說兄妹二人相處時像朋友，當然也有鬥氣的時候，但無論發生什麼事，她堅持每晚和他們談天，了解他們的心情，「哥哥以前比較收藏自己，在學校發生什麼事也不跟我講，如果他這麼小也不願和我分享的話，長大後更難敞開心扉，所以我更要在他們小時候養成彼此分享的習慣，才會明白將來有什麼事，都有人分擔」。

丈夫工作較忙，Esther上班時間也不穩定，她說從前有請傭人幫助，但發現曦晨學術有點跟不上，所以已打算辭職做全職媽媽，專心照顧女兒學業。「妹妹平日做功課較慢，如果我能在旁陪伴她會好一點，尤其她即將升小學，如果我不在家，她未必能應付得到。」雖然努力替女兒趕上學習進度，但她強調自己不會過分緊張孩子的學業，教養原則更偏向「放養」，「如果要不停補習、做補充（練習），換轉是我也不開心！我相信小朋友在玩的時候最開心、最能吸收，所以我會把學習加入遊戲元素，讓她不知不覺地吸收知識」。例如曦晨剛要學10的配對，媽媽便製作了「數字牙齒」配對卡（圖），這是一個簡單的加法遊戲，讓曦晨找出兩顆加起來等於10的卡通牙齒，邊玩邊學。有這樣用心的媽媽，茶兄妹真幸福！

[Happy PaMa 教得樂 第402期]