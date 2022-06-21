為多陪女兒 捨畫筆執刀鋸刨 提琴匠巧手復刻大師琴音

關於提琴，黃煒權有許多的堅持：「一定要是（產自）歐洲阿爾卑斯山，楓木和雲杉就最好。」他指的是製琴的木 ，而他為客人製作的提琴，每個售價至少要上萬美元。不過，為愛女們製作的提琴則是無價，「有一個重點，就是（做琴），我可以有多點時間陪女兒練琴、學琴」，提琴於他不僅是樂器，更是充滿愛的藝術品。

去年11月，香港首個傷健共融管弦樂團「香港共融樂團」，舉辦了觸感•色彩共融慈善音樂會2021，歌手陳奕迅任壓軸演出嘉賓，音樂會圓滿結束。當中發生了一段小插曲，樂團中左手截肢、以義肢拉小提琴的團員岑幸富（Roy），獲本地提琴匠黃煒權送贈一把全手工製的右手按弦小提琴。記者在想香港這個彈丸之地，竟也有提琴工匠？於是上網查看，原來本地有數個提琴工匠，而黃煒權創辦的「黃氏琴匠」則從1997年開業。

不諳琴技 做琴無師自通

走到黃煒權的工作室外，隔門聽見優美的小提琴音，記者差點不忍敲門去打斷它。不過，甫踏進去，最引人注目的卻是一幅掛在牆上巨大的人像油畫，以及前面畫架上一幅未完成的油畫，「那是我的自畫像，才剛開始動工」，黃煒權說。原來這個擁有多年手製提琴經驗的工匠，不諳琴技，反而擅長繪畫。雖然他是個畫家，但小時候心中已埋下一顆做琴的種子，「當時我大概十歲八歲，住隔壁的大哥哥有一把琴，他再用木料，沒什麼工具，照着提琴的模樣做了一把新琴出來，那時覺得，嘩，好犀利」！黃煒權之後一直專注繪畫，直至約30年前，有朋友把不用的做琴工具送給他，於是就「玩玩下」，開始自學。

一塊塊木頭必先經過鋸、刀、刨等工具千錘百煉，才能變成小提琴，發出婉轉悠揚的琴聲。當銅刨發出一下下粗糙的鈍響時，記者不解為何此種繁複工序，竟然能無師自通，黃煒權表示，「做琴不難，懂木工就做到」，他自幼學習繪畫、木雕，對線條和立體造型較敏感及容易掌握。因此，他慢慢摸索，就由「玩玩下」做到職業琴匠。但還有一個重點，令他決定放下心愛的畫筆，「就是（做琴）我可以有多點時間陪女兒練琴、學琴」，他對兩名女兒的愛不言而喻。

差一條鉛筆痕可影響音色

根據網上資料，香港樂器店售賣的非入門級小提琴售價由幾千元，到接近10萬元都有，而黃煒權的手製小提琴則由1.5萬美元（約11.8萬港元）起跳，客人多來自美國、歐洲、內地和本地的專業演奏家或提琴導師，都是追求好音色的人。怎樣為之好音色？黃煒權專門復刻著名意大利製琴師Antonio Stradivari的小提琴。這位名師製作的小提琴被稱為Stradivarius violin（簡稱Strad），最近一把1714年製的Strad拍賣，以過億港元成交。黃煒權指，小提琴已有三四百年歷史，由Nicolò Amati，到Antonio Stradivari，17世紀末是小提琴發展最鼎盛的時期，所有式樣、規格基本上都已固定，若改變了聲音也會不同，變得「唔靚聲」。「提琴已經被那幾個大師做『絕』了，你想改變設計、尺寸就已經不是這種樂器，我們只能夠沿用（他們的設計）」但是，仿製並不單指外貌上的仿效，連聲音也要貼近古琴。別以為只要依樣畫葫蘆就可以，「（古琴的）圖片、數據都是公開，標示得很清楚，但很多人照着做，卻不是發出那種聲音，因為木頭每一塊都不一樣」，琴匠要憑經驗，用手摸、用耳聽，因應木材的密度、軟硬度等，刨削出適合的厚薄和弧度，「差一條鉛筆痕（大小），音色都有分別」，可謂差之毫釐，謬以千里。

必用歐洲古木 賦予小提琴靈魂

為了追求好音色，黃煒權選取材料也十分嚴謹，例如自家熬製天然仿古漆，為小提琴披上如焦糖般有光澤的琥珀色外衣之餘，更不會像「酒精漆」般愈用愈硬，影響發聲。另外，產自歐洲的古木更賦予小提琴靈魂，「一定要是（產自）歐洲阿爾卑斯山，楓木和雲杉就最好」，而風乾時間愈長，做出來的琴，聲音就會愈優美，就如醇酒一樣令人陶醉。因此，他只用至少風乾50年或以上的木材，最近更在拍賣行投得風乾120年的古木。為了確保音質，他更把之前為客人製造的小提琴回收，原因是那琴不是用50年或以上古木製造，他寧願重新做一把全新的給客人。

近距離聽古琴音 領略當中奧秘

「好的提琴的聲音令人激動。」黃煒權說。可是，聲音難以用言語形容，如何知道手做的提琴音色達到「大師級」？黃煒權的小女兒就幫了父親一個大忙。現年17歲的小女兒黃沛盈，熱愛小提琴，12歲時獲得第七屆國際楊波斯基小提琴比賽冠軍，13歲又奪得第四屆楊克列維奇國際小提琴比賽冠軍。父親親手做的琴曾陪伴沛盈身經百戰，但老師借了一把Strad古琴給她後，父親也獲益匪淺，「我可以近距離聽到世界頂級的（小提琴）聲音，這是非常大的得着，聽得多就開始可以慢慢領略裏面的奧秘」，黃煒權不斷將自己的琴與Strad的聲音對比，並加以改良，過程遇過不少瓶頸，但就如他告訴女兒，練琴時「做一次不行，就做100次」，堅持是關鍵。加上幾年前，他遇上一個不吝分享心得的朋友，讓他了解提琴的發聲原理，因此更加得心應手。現時，黃煒權只要拿起小提琴一摸一聽，就知道發聲哪裏出問題，做琴零失手。而且，作品無論在聲音、共鳴、發聲點，各方面都非常接近Strad，他說：「做出來的琴聲音可以達到這個水平，全世界應該沒多少個人能做到。」

黃煒權希望有更多年輕人入行，香港製琴業可以「成行成市」，他會否收徒弟延續手藝？「隨緣吧」，他笑言，大女兒雖考獲英國皇家音樂小提琴考試第八級證書，但她更喜歡美術設計，現在於加拿大讀大學，將來可能有機會繼承琴匠手藝。小女兒則剛考畢DSE，希望到歐洲深造音樂，他面上泛起欣慰的笑容。放下心頭大石，他終於可重拾繪畫樂趣，「老本行」油畫放下了20年，水墨畫也停下來5年了，「常有人問我沒有畫畫這麼久，會否退步？其實不會，雖然我手沒有畫，但我腦中不停畫畫」。相信將來會有愈來愈多的畫作點綴黃氏的工作室。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com