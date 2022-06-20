長新冠長者性情大變 家人醫護攜手 掃走負面情緒

險些走進鬼門關的康復長者，雖然病毒檢測已呈陰性，卻有不輕的後遺症，除身體不適，還有嚴重心理問題。人是留下來，卻是眾多需要的起點。

我是一名資深護師，在香港老年學會專責安老院舍推行晚晴服務，在此分享一個親身經歷。

隔離10日 開朗婆婆大變臉

「廖姑娘，有家屬搵你，澳洲的來電！」接過電話，對方先自我介紹，她叫咪咪，移居澳洲多年，來電求助。咪咪的母親陳太今年87歲，多年來居住在一間質素很好的安老院舍。她沒有嚴重疾病，平時用扶行腳架協助行動，意識非常清晰；至今年3月中出現咳嗽，經檢測證實感染新冠病毒。陳太被送入院舍另一樓層，隔離了整整10日，轉為陰性後才送返原本房間。

陳太以前開朗活潑，沒想到經染疫隔離後，性情行為起了很大變化，像變成另外一個人。她變得驚青、瞓唔安坐唔落、無信心、無心機、䒐䒏、恐懼、失眠，進食時又覺得鯁住喉嚨。雙腳更因乏力而曾經跌倒，幸無大礙。

她每天與子女通電話時都哀聲嘆氣，「自己無用，死了更好」；有時候說「死啦，死啦，我以後再染疫，就行唔到㗎喇」！如果是親戚朋友來電，她的態度稍為溫和些，但仍不時抱怨：「個心好煩，好陰功。」家人懷疑她有創傷後遺症或抑鬱症，希望找專科醫生檢查。

我向咪咪仔細解釋，老人家面對環境轉變，適應能力相對較弱，而感染新冠的病人需要一段時間康復，才可回復正常生活，所以陳太的焦慮及情緒低落應屬暫時情况，可能找老人科專科醫生較合適，並建議她與家人商量後再決定。

我之後充當接洽人，與咪咪在港的弟弟大偉聯絡。4月初，陳太短暫離開院舍外出見醫生，算是丁點的社交活動，能夠呼吸一下外邊空氣，也可紓解內心的鬱結吧！

醫生：心理狀况比身體差

老人科專科醫生評估結論是：心理情緒狀况遠比身體情况嚴重。陳太訴苦失眠令她非常困擾，又自覺患病成了子女的負累。作為母親的醫生，以自己角色給予同理心回應，讓陳太稍感抒懷。

除了提供心理支援之外，醫生也處方鎮靜和安眠藥物，協助婆婆安定情緒和改善睡眠質素，另寫了一封信給醫院管理局社區老人評估小組跟進。同時，醫生建議院舍社工跟進輔導工作，幫助陳太盡快走出因社交孤立而導致不安的憂鬱情緒。

幾天後收到咪咪來電，感激母親得到及時有效的幫助。她服用安眠藥後睡眠有改善，晚上9時多上牀，半夜2時起牀，比以前已是很大進步，婆婆當然希望一覺睡到天光。

5月初咪咪再次來電，查詢為母親提供情緒輔導的資源。因為她睡眠雖有改善，但恐懼感、無信心和走路乏力情况沒有明顯進步。近期家庭又發生一些情况，導致母親心情不佳，咪咪不確定問題出自家庭原因還是新冠後遺症。

按陳太情况，似乎是新冠病毒後遺症徵狀。醫生建議一些復康運動，並協助院舍同事和家人明白陳太的情况，提供支援。

人是互動的，當院舍同事和家人了解到情况，就能夠諒解陳太為何會出現這些行為和情緒，亦懂得回應她的想法和情緒，對其康復十分有幫助。

文：廖進芳（香港老年學會賽馬會安寧頌高級經理（能力發展））

編輯：朱建勳