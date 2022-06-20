醫學滿東華：小心大肚腩「攞命」

肥胖問題十分普遍。很多研究指出，肥胖大大增加患糖尿病、血壓高、血脂高、心臟病、中風、睡眠窒息症、膽石、脂肪肝、退化性關節炎、抑鬱症、癌症和死亡的風險。所以，大家應該多留意自己是否有過重，及早由日常生活習慣中作出改變，改善體重。

我們常用身高體重指數（body mass index, BMI）衡量一個人是否過重：（見表）

量腰圍揪出中央肥胖

除了身高體重指數，也需要量度腰圍來檢視中央肥胖問題，因為中央肥胖會增加心臟病、糖尿病、血壓高、血脂高、脂肪肝和死亡的風險。凡女士腰圍超過80厘米、男士腰圍超過90厘米，均屬於不正常。

許多時候，肥胖是因為缺少運動和長期攝取過多熱量導致。醫生會了解病人從什麼年紀開始肥胖、有沒有特別事情導致體重增加、過往有否試過減重、平常飲食習慣和運動習慣、現在或過往有沒有長期服用藥物、有沒有戒煙、有沒有肥胖相關併發症出現等情况。

糖尿精神科藥或致肥

多種藥物例如糖尿藥、類固醇及精神科藥物，都有可能導致體重增加。戒煙後，胃口改善，體重亦有可能上升。當發現病人過重時，醫生會詳細檢查，看看是否有相關特徵指向病理因素而導致肥胖，如甲狀腺機能減退、皮質醇增多症及多囊性卵巢症。醫生亦會為病人量度血壓及適當血液檢驗，如血糖、肝功能及膽固醇等。

在治療方面，醫生會與營養師及物理治療師一同給予病人飲食和運動建議，協力幫助病人達到減重目標。對於嚴重肥胖的病人，如果減磅成績不理想，醫生會考慮藥物輔助，或轉介外科醫生考慮手術協助減肥。

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文：陳穎芝（東華三院醫療中心（北角）醫生）