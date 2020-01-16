吾生有杏：院長醫生周記（200）：親親daddy

上世紀的父親活在艱苦的年代，大多要為口奔馳，為着養家餬口被迫早出晚歸。在孩子心目中，爸爸是一隻不折不扣的工蜂，每天辛勞工作直至最後一口氣，沒有什麼父親節，只有他在天還未亮便外出的背影，和拖着長長的影子、疲倦的身軀回家。如今父親不在，只能夠在腦海中尋找舊日記憶。

有一首家喻戶曉的歌曲叫《世上只有媽媽好》，不禁令我想起林子祥的《追憶》，當中有幾句思念爸爸的歌詞：「徘徊悠悠長路裏，今天我知道始終要獨行……時日在我心留低許多足印，從前從前曾共我一起的，現仍在心內逗留，從前誰曾燃亮我的心，始終一生在心內逗留。」

「全天候」爸爸

現今世代當父親的卻面對着不同的挑戰，除了生活的擔子外，他們也要樹立父親的榜樣。上一代的父親是嚴父，現今的父親要學習做孩子的好朋友，他們需要的是一個「全天候」的爸爸。孩子快樂的時候可以與他們分享喜悅；沒有心情或鬧情緒的時候便懂得迴避，不會「問長問短」；當孩子有需要「緊急服務」的時候，例如接送回家、做苦力、打曱甴等，便要隨傳隨到；有一天他們找到了自己的摯友，做爸爸的便要曉得知情識趣、退居幕後……

不單學醫，原來做「全天候」爸爸也要終身學習。但願天下子女不只是在父親節才想起那個永遠在幕後默默支持你們的爸爸，要多些親親daddy。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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