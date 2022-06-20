濕熱夏天 哮喘肺炎齊作惡

提到「天氣病」，大家多會想到寒冬的低溫症、盛夏的中暑熱衰竭，頂多還有翻風落雨的關節痛；但原來在高溫潮濕的日子，受細菌感染而入院的人數會上升，哮喘、肺炎發病風險亦會增加。高危一族勿掉以輕心！

近日又熱又濕，不少人都覺得渾身不適，是心理作用嗎？香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授、CCOUC災害與人道救援研究所（Collaborating Centre for Oxford University and CUHK for Disaster and Medical Humanitarian Response）所長陳英凝表示，她與團隊曾研究本地住院和天氣資料，證實天氣因素（包括氣溫、濕度）與不同疾病入院率有密切關係。

雨天食物中毒入院率攀升

引致食物中毒的沙門氏菌在高溫下容易大量繁殖，增加感染風險，但未有很多研究分析它與其他天氣因素的關係。陳英凝與團隊在2018年發表了一個有關沙門氏菌住院率與溫度、濕度和降雨關係的研究，結果發現香港沙門氏菌發病率與天氣因素息息相關。陳英凝表示，當濕度高又下雨，感染沙門氏菌而食物中毒的入院率會攀升，氣溫30.5℃與13℃相比，相對風險高出逾6倍；相對濕度96%相比60%，相對風險約高出2倍；微量降雨（0.02毫米）與0降雨時比較，相對風險高1.3倍。

濕熱利產生致敏原 增氣管炎症

另一方面，很多人都知道低溫、乾燥天氣容易刺激氣管、誘發哮喘。但這些被認為在冬天發病率較高的疾病，如哮喘、慢阻肺病（COPD）和肺炎，高溫和高濕度同樣有顯著影響。陳英凝與團隊於2016年研究發現，炎熱季節濕度上升，哮喘入院率也會增加。其中一個可能，是高溫潮濕環境有利於產生空氣傳播的致敏原，如花粉和真菌孢子，而黴菌、蟎蟲亦更容易生長；高溫也有利光解作用，產生引發哮喘的污染物臭氧。當空氣中有較高濃度的致敏原和污染物刺激氣管，就會增加氣管炎症。

「我們發現，在炎熱季節，如果當日平均溫度高於28℃，相對濕度高於82%，因肺炎入院的人有好明顯上升的趨勢。」陳英凝於2018年的研究發現，在高溫潮濕的日子，長者因肺炎入院的風險會明顯較高，而相比60至74歲，75歲或以上長者更高危；慢阻肺病則與高溫有較大關係。

室內要陰涼通風

陳英凝指，上述研究均針對住院人數來分析，「住院值得關注，因為用了社會資源，不止是個人的事」。如果知道氣溫、濕度改變會增加入院率，並避開相關風險，就可以減低資源消耗；另外減少入院對病人身心都會有正面影響。她希望大眾提升相關意識，「第一、要對自己健康風險有了解」；第二、留意環境風險，室內外環境都要考慮；室內宜保持陰涼、通風，和留意濕度；「雖然鼓勵多活動和運動，但都要考慮當天的溫度和濕度」，長者或長期病患做運動不要「搏到盡」。

生活習慣隨天氣改變

如何減低濕熱環境引起的不適？

「近年因為疫情關係，多了上網訂購食物，有否想過，在炎熱潮濕的日子，運送食物的過程安全嗎？食物送到家是否即時食用？有沒有立即放進雪櫃？」陳英凝指出，這都是需要考慮的食物安全。我們的生活習慣需要隨着氣候改變，舉例說，以往習慣奶茶喝一半，放在室溫過一段時間再喝，但如果天氣又熱又濕，奶茶會很容易變壞。

另外，夏天去行山、室外運動要小心，不止要留意高溫，污染物濃度、濕度高都有風險。陳英凝提醒，哮喘患者在上述環境下運動，要適時休息及留意身體狀况。她的研究團隊亦建議哮喘患者和老年人，在惡劣環境下應盡量減少戶外活動時間；可考慮使用除濕器和冷氣以保持較佳的室內溫度和濕度，避免暴露在炎熱、潮濕的環境中。

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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