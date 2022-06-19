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2022年6月19日星期日
星期日生活
{AI達人}De Kai 只是從萬千字句選出答案 AI仍愚笨
在AI救世之前讀書
我們還有樂觀的理由
周日話題：收入差距還在馬太化
影像特區：珍寶海鮮舫手記
星期日現場：人權新聞獎 被消失的紀錄
三十而立：開咪填詞Why not both？ 專訪DJ李文曦
黑心年代：蜂
圖文城市
白路逆行手記
誰人日記：應該和現實
放心寫作：幸福是一種視角
阿貓阿狗：#147 面對
1000x1000 空想星期天
甜蜜的復仇：《孩子轉運站》是枝裕和好狡猾
movie chic movie style：《光年正傳》《反斗奇兵》何去何從
家明雜感：《呼朋引伴》 聽聽少年心底夢
影片簡評
咩世界：第343期 ／約食飯
單元連載
單元連載：在電梯內一張有關高空擲物的告示
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧郭梓祺：續無腔之曲，開另一道門
讀食時光：蝦米豬腸粉 蒸一碟走鬼情懷
無定向學堂：潛水忌亂踢 登岸勿衝撞 水上活動指引 保護美麗珊瑚
ways of seeing：從控煙到禁煙 香港走得好前
通識導賞：從「B隊」踢到「亞洲足球王國」 港足鬥志 燃起香港意識
未來城市：立人工智能道德指引專家：AI有意識前 定條紅線
家明雜感：《呼朋引伴》 聽聽少年心底夢
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【明報專訊】「我將問你一連串問題，答案沒有對或錯的。
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