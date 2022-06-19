副刊

星期日生活

甜蜜的復仇：《孩子轉運站》是枝裕和好狡猾

【明報專訊】看罷是枝裕和的《孩子轉運站》後，又在另一天再看多一次。已經有好一段日子對是枝的電影失去興趣，始自他獨立製作，轉向一系列探問原生家庭的戲，便有意無意地要和他保持距離。

上 / 下一篇新聞