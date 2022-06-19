哲學界卻早已開始想像當AI取代人類從事不同工種的世界，當人們不再需要勞動，可以專心娛樂，資本主義如何走下去？社會會否變得更平等？可是，想像歸想像，社會愈來愈不平等卻是切切實實，本欄過去一直追讀近年專心思考這個問題的大熱經濟學家皮凱提的著作，下雨日子，十分適合躲在室內讀書，今期我們一起讀他的最新著作；當初他主張大幅徵富人稅時人人覺得他癡人說夢，近來他的論調卻愈見樂觀。

回看香港，現屆特首早前說「扶貧成效明顯」，但根據政府統計處提供的數據，卻在在顯示貧者愈貧，作者嘉偉引用《聖經》將有關收入差距現象概念化為「馬太化」，這座歷任特首也移動不了的大山，難道要等AI盛世降臨才有望改變？

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編者話˙黎佩芬

圖•吳浚匡

編輯•王翠麗

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