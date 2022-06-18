暑假矚目新game 球場大格鬥 古城屠魔物

●Mario變球星衝鋒陷陣

Mario今個夏天化身成「爆球」球星，於Mario Strikers Battle League中衝鋒陷陣。所謂爆球，是融合格鬥技與足球的競技運動，無論用手觸球，或是拳擊、踢擊撞飛對手都可以，更可以利用道具將對手擊破等，是真實足球場上看不見的玩法。

玩家可以操作Super Mario不同角色，以各自拿手的招式爭勝；亦可以為角色加添裝備，從而改變能力值和外觀，調整射門和傳球準確度等。單機可以最多4人組隊，最多8人對戰，亦可以在網絡挑戰世界各地的對手。

機種：Switch

推出日期：已推出

●在家打排球羽毛球擊劍

Switch在數年前推出過大受歡迎的RingFit後，今年再接再厲推出Switch Sports，讓玩家一邊打機一邊揮灑汗水！玩家可以利用Joy-Con手掣的體感操作，模擬出各種運動的不同動作，例如打排球時的發球、接球、扣殺，又或者打羽毛球的吊球、殺球等。玩法完全根據玩家直覺操作，非常易上手。

遊戲現時收錄6款運動，包括保齡球、網球、擊劍、排球、足球、羽毛球，官方又表示未來會以下載方式，追加高爾夫球等更多新運動。遊戲分幾種玩法，包括單打、單機4人同玩及連線上網，可與朋友線上對賽，或隨機配對世界各地玩家對戰。

機種：Switch

推出日期：已推出

●經典戰棋「無雙」新玩法

早年在Switch推出的《Fire Emblem風花雪月》，讓喜歡戰略遊戲的玩家玩得不亦樂乎。今次「無雙化」推出新作《Fire Emblem無雙 風花雪月》，讓粉絲用另一方式投入命運交錯的故事。《Fire Emblem無雙 風花雪月》繼承了原作的世界觀與角色，交織出全新故事。雖然變成了一騎當千的動作遊戲，但除了橫掃大量敵人的「無雙」系列動作之外，遊戲亦保留了一定的模擬戰略要素，例如玩家要看準戰場的狀况決定進軍方向，實時戰鬥時要一邊操作自己的角色來戰鬥，一邊向同伴傳達指令，融合動作和模擬的玩法。

機種：Switch

推出日期：6月24日

●狩獵魔物大更新

Monster Hunter Rise最大型更新即將推出，名為Monster Hunter Rise Sunbreak，將加入新地圖、新魔物及新動作，令一眾「芒亨獵人」有耳目一新的感覺。

今次追加的大型新魔物「王域三侯」，是威脅王國的3隻新魔物，包括主題魔物古龍「爵銀龍」、擁有厚重強韌身軀的牙獸「剛纏獸」，以及全身披冰的牙龍「冰狼龍」。新追加地圖「城塞高地」是以遺棄古城為中心，同時擁有森林區域和冰雪區域等多個大自然面貌的狩獵舞台。至於新追加的「鐵蟲絲招式」，則為不同武器加添更多攻擊招數。

機種：Switch

推出日期：6月30日

●提早體驗日系大作

想體驗次世代畫風的日系RPG遊戲的話，提早至7月推出的《異度神劍3》（Xenoblade 3）相信是今個暑假最佳選擇。玩家將投入6名少年少女的冒險故事，每個角色都有各自特性，能享受到充滿戰略的戰鬥樂趣。而且隨着故事推進，玩家可以自由編排隊伍，亦可以替不同角色轉職，建立出一支與眾不同的隊伍。與以往系列一樣，玩家遇到散佈在大地圖上的敵人後便會展開戰鬥，而且對敵的位置對勝負至關重要。本來年初公布推出《異度神劍3》時，預期在9月才推出，但由於遊戲開發順利而提早至7月29日推出，令不少機迷興奮！

機種：Switch

推出日期：7月29日

●萌爆貓咪未來大冒險

雖然Switch大作浪接浪，不過PS5亦不甘示弱，例如冒險動作遊戲STRAY，玩家將扮演一隻流浪貓於未來世界冒險。貓咪無論造型與動作都維肖維妙，定必正中不少「貓奴」的心。

故事中，一隻與家人失散的受傷流浪貓，迷失於一座被遺棄已久的機械人城市。牠必須解開各種謎題，才能夠避開種種危險，逃出生天。玩家將由小貓視點出發，並運用小貓獨有的能力及有趣的方式，解開謎題克服難關。

機種：PS4、PS5

推出日期：7月19日

●美少女賽馬育成

去年推出的手機遊戲《賽馬娘》風靡日本，長期霸佔手遊課金榜前列位置。中文版《賽馬娘Pretty Derby》將於6月27日推出，好讓香港玩家也能體驗賽馬娘的樂趣。

這款模擬育成遊戲最特別的地方，是所有登場的賽馬娘都是日本知名賽馬的擬人化角色，原型包括「東海帝王」、「目白麥昆」、「黃金船」等，每個角色都擁有只屬自己的故事；另一吸引之處是充滿隨機的育成玩法，玩家作為訓練員，先要選擇專任賽馬娘，然後配合培育方針來編組支援卡片，依照資質選擇適合的培育項目，最後就可以參賽。由於隨機出現的培育event非常豐富，即使是相同的培育過程都能培養出不同能力的賽馬娘，令耐玩程度大增。

機種：iOS、Android

上架日期：6月27日

文：JJ

編輯：梁小玲

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