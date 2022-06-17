我們與「臨終照顧者」的距離

作品《長夜守燈》主題非常突出，就是要探討「臨終照顧者」這個身分。編劇鄭廸琪本身是一名職業治療師，在醫院常見生離死別。她說本來沒什麼興趣書寫「臨終照顧者」，但在接受劇本創作委託後，發覺包括導演胡海輝在內，不少人都對此議題有誤解。

慨嘆本港生死教育停滯不前

她先澄清，其實「臨終照顧者」這個名稱有點奇怪，因為永遠不會知道病人臨終一刻何時來到，沒有照顧者會想成為「臨終照顧者」；有些人又誤會只有「跟得最足」，如負責換尿片的人才算是照顧者，在牀邊為病人說故事就不算；再加上對紓緩治療、善終服務、寧養服務等概念了解不足，總括而言，她認為香港的生死教育停滯不前，更覺要寫下所知事情。

其中一個詞語「紓緩治療」，指的是病人在危疾重症時，為他們提供身體、心理、社交等全人治療，改善生活質素，好讓病人安詳離開。

胡海輝曾前往提供此服務的賽馬會善寧之家蒐集資料，對於該院舍舒適的環境印象深刻，但認識的一名受訪醫生卻提到，亞洲很多地方特別是台灣，紓緩治療發展得很好，曾在亞洲有領導地位的香港近20年卻好像停滯不前。如何提升香港人對生死教育的關注呢？

大專生訪問醫生與照顧者

其實《長夜守燈》可說是教育項目，是「一條褲製作」劇團在2019年開展「社區藝術在大專：長夜守燈——臨終照顧者」的一部分，大專生負責訪問醫生與照顧者並上台演出，訪談是很好的學習過程。胡海輝說︰「每一個人都有可能在下一秒成為照顧者。」他創作《長夜守燈》後，就要照顧重病臨終的母親，劇中情節成為現實生活的經歷，他慶幸創作過程給了自己心理準備。

鄭廸琪希望看劇的觀眾，若將來成為病人照顧者，當感到焦躁害怕、想要逃避時，會明白千千萬萬個照顧者都有相同經歷。她提起其中一名受訪照顧者，即使照顧對象已經離世，但重新說起那時經歷，例如要不停換尿片，依然非常激動，鄭廸琪覺得她的情緒來自於自己對母親發脾氣的內疚。這些情緒對任何人而言都不易面對，觀眾能夠透過觀看戲劇，先學習理解照顧者和病人。

結合真實與虛構情節

在戲劇手法上，表演為「人種誌戲劇」，以實地考察、聆聽訪談所得真實資料為主，但此作罕見地安排了虛構情節。故事有3部分，首兩部分分別是導演和編劇討論創作，大專生做的訪問，容易交代受訪者的分享和辯論；虛構部分以一對年老夫婦的故事為主軸，他們又會回憶照顧英年早逝女兒的經歷。

3部分交錯演出，真實而來自不同持分者的訪談，虛構而提煉自現實的故事情節，胡海輝認為觀眾既會感受到情緒的湧動，亦會了解不同的觀點角度，加上照顧者真摯的分享，觀眾在這個美學距離下觀劇，能對這個煽情的議題有更深體會。●

長夜守燈

日期：7月8至9日（晚上7:30）、7月9至10日（下午2:30）

地點：上環文娛中心劇院

票價：$300

網址：https://bit.ly/3mAkj7Z

文：胡筱雯

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳