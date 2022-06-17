沙發薯：具中國特色的獅子山故事

顧名思義，此慶祝回歸的「獻禮劇」，以港人「獅子山下」精神為藍本，講述幾個合作經營茶餐廳的拍檔及其家人，自1984年《中英聯合聲明》簽署至今的奮鬥史——茶餐廳老闆香港人李高山（譚耀文飾）在內地娶妻，太太梁歡（胡杏兒）既漂亮又聰慧勤奮，極速融入香港生活，後來丈夫意外去世，梁歡成為當家，把茶餐廳發展得有聲有色；廚師出身的羅一同（謝君豪飾）在英國被欺負，因而邂逅「番書妹」甄茜美（樊亦敏飾），不過妻子和勢利岳父甄建華（郭鋒飾）逼他移民英國令他甚苦惱，他本着「中國人不做二等公民」的思想，決定留港建港；好賭的「叉燒佬」勞金（黃覺飾）被妻子拋棄，更窮得要賣女，幸好兒子勞永逸生性懂事，女兒也回來一家團聚。隨着時間流逝，三個拍檔的子女逐漸成長（演員包括周柏豪、吳千語、李治廷、陳家樂等），有人做警察，有人當上記者，有人從政，這幾個青梅竹馬的朋友，在大時代的分岔口遇上不同的人生抉擇，最後當然是齊心協力，迎難而上，建設美好香港（之類）。

香港「被代表」已是常態

劇集下周才在香港首播，在中央台亦只播映一星期，但在內地已有不錯評價：有網民認為此劇地道港味濃厚、小人物故事貼地，更被譽為內地另一神劇《人世間》的香港版。的確，對於不少內地觀眾來說，這劇是好「香港」的，但這也看得出兩地觀眾對香港流行文化的理解，有着巨大落差。劇中部分香港演員，可能曾是當紅小生花旦，但早已不成氣候，北上發展是因也是果。在香港被戲稱為「胡囧囧」的胡杏兒，在內地竟然獲讚「神演技」；與主角少有沾上邊的譚耀文，竟然成為渾身是戲的老戲骨；謝君豪那些舞台劇式的浮誇表情和動作，內地觀眾竟然認為是「香港小市民的喜感」。配角如黃一山、梁競徽等能參演此劇，可能多得他們的愛國心。由這些演員在此「獻禮劇」代表香港，反而當今在香港最受歡迎的藝人連影也不見，奇哉？

香港「被代表」已是常態。茶餐廳的菠蘿油奶茶餐蛋治燒味，都是這城的文化符號，但它們不代表整個香港，以這些東西去包裝的價值，也不一定受港人認同。筆者看了此劇首兩集，已發現不少藏在茶餐廳食物中的糖衣毒藥。例如李高山將香港人的拼搏精神歸咎於「香港係英國殖民地，殖民政府管治之下無保障」（明明《明報》早前才報道有教科書聲稱「香港不是殖民地」，奇怪）；梁歡駁斥甄建華「大陸人移民香港就係搵着數」的批評，義正辭嚴地說：「香港係中國一部分，我哋落嚟唔係移民，係一家團聚，你唔識英文唔識路，做人哋二等公民先係移民。我喺度就算畀人排擠，都係自己人、中國人，去第二度係畀鬼佬蝦。點解唔可以齊心協力留喺呢度做好香港未來，而去第二度做二等公民畀人歧視呢？」在香港移民潮回歸的當下，這些唱好中國，唱衰外國（尤其英國）的主旋律論調，究竟說給誰聽？念着這些對白的香港演員，是發自內心，抑或是「戲子無情」？

就像無綫與內地合製的歌唱節目《聲生不息》一樣，這齣台前幕後都有港人參與的劇集，目標觀眾並不是香港人，只是官方利用「香港」這符號，說它想說的故事。畢竟那些被港人厭棄的本港藝人、由內地歌手孫楠以不鹹不淡的廣東話唱出的《獅子山下》和那個我們覺得已面目全非的香港，還有宣傳統戰的剩餘價值。

不能不提，此劇的其中一個出品人叫文宏武——他現職紫荊文化集團總經理（據《香港商報》報道，此公司是「由中央主導成立的大型文化央企，致力開發香港的文化產業，深耕粵港澳大灣區市場」），亦曾任聯合出版集團（即「三中商」等出版社的母公司，現隸屬紫荊文化）董事長兼總裁，2018年出任中聯辦秘書長。不能說得更明白了。●

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文：梁慧思