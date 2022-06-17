滷肉秘密武器——油葱酥 最佳「白飯小偷」

【台灣菜系列】

連皮五花腩 添膠質更黏稠

古早味滷肉飯的做法，一般會選幾個部位的豬肉、豬皮和豬脂肪等製作滷肉；今次家常版就一律簡化，選用連皮的肥瘦相間五花腩，減省繁複工序。皮帶膠質，使滷汁更黏稠，而肥膏則來自爆香豬肉後逼出的豬油，滲出甘香。

肉冷凍15分鐘 變硬易切

豬肉品種可按個人喜好，我通常選歐洲無添加激素的豬肉，整體質素高，豬膻味較小。我個人最理想的滷肉厚度是約1厘米，這確是考刀功，我建議到凍肉店先請店員幫忙切割成長片狀。回家後將腩肉放置4℃雪櫃解凍，解凍後略清洗，用廚房紙徹底抹乾血水，豬肉愈乾身，愈容易爆香。然後將之切小件，闊度約1至1.5厘米，提一提大家，連皮的豬肉較煙韌，難切件，刀要夠銳利；或可將肉放進冰格冷凍約15分鐘，變得稍硬一點，更容易切。

台灣手工冰糖 清香增光澤

燒紅鑊，以中大火爆香五花腩，逼出油分後轉中火，兜炒至焦香，但不用香脆，加入紅葱頭碎、蒜蓉，兜炒一會，灒紹興酒。加豉油、蠔油、老抽、糖、胡椒粉和水製成滷汁，煮至滾起。我選用減鹽或少鹽豉油調味，老抽則取其色。糖宜用蔗片糖或台灣手工冰糖，使滷汁帶陣陣清香，增添光澤，而蔗片糖相對較易購買，當中增城蔗糖更被視為佳品。不建議用砂糖，因風味差一大截。胡椒粉也可改用五香粉，或胡椒粉、五香粉分量各半。蠔油可改用台式醬油膏，味道偏甜，惟本地銷售地方不多，較難購買。

加油葱酥「杰撻撻」 隔晚吃更入味

滷肉的滷汁通常「杰撻撻」，不僅因為有豬皮的膠質，其實還加入了「秘密武器」——油葱酥。假若你時間充裕，大可用豬油將紅葱頭絲炸至酥脆成油葱酥，當然工序較多；想簡單一點，在台灣食品專門店購買現成的油葱酥便行。當滷汁滾起，便加入油葱酥，再加已去殼的煠蛋，蓋上鑊蓋，用中火煮半小時。如你喜歡紹興酒的味道，可於臨關火前多灒一次酒。煮半小時的滷肉仍保持一條條的形狀，較爽口，若喜歡軟腍的口感，可以煮久一些，中途試味至喜歡的軟腍度。煮好後，可直接舀在飯上，或分開盛載。剩下煮好的滷肉可用密實盒盛載保存，建議隔一晚才吃更入味，或可放進冰格冷凍約1個月；又可放在雪櫃裏保存，但記緊要於數天內吃完。●

食譜：家常版滷肉飯

工具：2隻鑊連蓋、砧板、刀、廚房紙

材料（4至6人分量）：

急凍連皮豬腩肉（約1厘米厚）……1斤半

油葱酥（或稱紅葱酥）……150克

蔗片糖……2片（或約100克冰糖）

紅葱頭……12粒

蒜蓉……150克

蠔油……60毫升

減鹽豉油……260毫升

減鹽老抽……60毫升

紹興酒……200毫升

白胡椒粉……15克

水……1公升

煠雞蛋（剝殼）……10隻

白飯……適量

做法：

1. 原包急凍豬腩肉在4℃雪櫃解凍後，拆袋取出清洗，徹底抹乾水，切成約1厘米闊的腩肉條（圖A+B）

2. 紅葱頭洗淨去皮，切碎

3. 燒紅鑊，中大火下腩肉條，兜炒至逼出油分（圖C），轉中火兜炒至焦香（圖D）

4. 下紅葱頭碎（圖E）、蒜蓉，紅葱頭炒至變軟和透明，轉中大火，沿鑊邊灒酒（圖F）

5. 加豉油、老抽、蠔油、蔗片糖和胡椒粉（圖G），兜勻

6. 加水煮至滾起，下油葱酥（圖H）和雞蛋，轉中火，蓋鑊蓋，煮30分鐘即成

7. 將滷肉和蛋盛在白飯上，或把飯和滷肉分開盛載

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜，擅於簡化複雜食譜，讓新手享受入廚的樂趣。●

● 有片睇

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文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio @ KI Island South Galleria

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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