循序漸進：初哥20分鐘「試水溫」

他指出，行斜坡比平路帶來更大的健康效益，例如一個體重50公斤人士，沿着是次推介健行路線走半小時，因坡度已等同行上山，可消耗183千卡；但若以時速4公里行平路半小時，只能消耗78.8千卡。換言之，行斜坡半小時耗用的體能，較在平路健行1小時還要多。

需達中等強度運動心率

他續指，健行能增進心肺功能，有助燃燒脂肪，還可鍛煉下肢的主要肌群。要將散步轉化為健身大計，關鍵是持續步行令心跳達到中等強度運動心率。他引用美國疾病控制及預防中心研究指，成年人做運動時，運動心率需達最大心跳率（220減去實際年齡）的64%至76%之間，以一名40歲人士為例，最大心跳率是220-40=180；而有效運動心率則介乎115（180×64%）至 137（180 ×76%），每次運動持續至少20至30分鐘。Arnold指出，市面不少運動手表都可顯示心跳率，當健行期間，心跳維持在最大心跳率的64%至76%之間，持續至少30分鐘，便等同做中等強度運動。

Arnold稱，若要為個人定下健身大計，以每周累計150分鐘中等強度運動為目標，例如一周內有5日健行半小時，便能收強身、瘦身效果。●

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