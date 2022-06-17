健行貼士：上斜抬頭挺胸 落斜微後挨細細步

上斜重心向前傷膝

物理治療師Arnold表示，上斜路可鍛煉腳的肌肉，包括大腿股四頭肌，即膝頭對上的大髀位置，當上斜幅度較高，更可運用更多小腿和臀大肌，鍛煉心肺功能。

但他提醒，不少人上斜路時，不自覺地將重心向前，低頭俯身前行；此舉會將更多壓力聚在膝關節上，加重膝關節承受壓力。

所以Arnold着大家上斜路時，不妨抬頭挺胸，將重心放在臀部，避免前傾；步幅亦不宜太大，太大會令人前傾。當上斜喘不過氣來，他建議透過步行之字形路徑，以調減路段的斜度。

落山側行減膝壓力

俗語說上山容易下山難，Arnold提醒落斜路要鍛煉的肌肉較上斜多，對肌肉的練習要求更多。他解釋，上斜時肌肉是「向心收縮」，當腳用力向上蹬時，肌肉產生力量並縮短；但落斜則剛好相反，肌肉是「離心收縮」，當一隻腳微曲膝關節時，大腿前方肌肉處於伸長狀態，並要同時用力收縮去減速、平衡及支撐身體。

Arnold指，落斜路或落山時，本來應更省力更容易，但當下坡斜度較高時，為了避免向前衝，身體便要去控制減速，防止失足跌倒，類似汽車落斜要減慢速度；而落斜減速時，就要運用核心肌群，意即腰、腹、軀幹中心的肌肉要夠力，才能好好控制下行的速度。

一般人都擔心落斜會傷膝，Arnold指，落斜時對膝關節的壓力確實較平路大，多達4倍或以上，視乎斜路坡幅，所以更要留意落斜的動作。他指，人落斜時自然將中心向後移，避免跌倒，若重心過後會加重膝關節的壓力，應時刻將中心保持在身體的中間，只微向後挨；第二切記減細步幅，步幅太大，重心會向前移；最後是微曲膝頭，減低對膝關節的壓力。不論是落山或落斜路，透過側身而行，都可減輕對膝頭的壓力；而重心愈低，人走得愈穩陣。●

[由我帶路]