香港公園走到中區自然徑 午後閃進城市森林鬆一鬆

今期〈由我帶路〉推介一條城市健行路線，與物理治療師秦梓瑋（Arnold）一同走走，由香港公園走到中區自然徑，上山落山，化城中綠蔭道為個人gym room。（註：受訪者與模特兒按拍攝需要暫除口罩）

是次健行路線，以纜車徑和漆咸徑為主打，沿途有打卡景點，也有遠離馬路的綠林道，全程來回5公里左右，需時約1.5小時。若時間不足，想途中快速離開，可在馬己仙峽道乘1號專線小巴回到中環（車費$10.9）。

沿纜車走線 賞英式石橋煤氣燈

我們由金鐘太古廣場出發，經法院道穿過香港公園。正值中午時分，不少上班族在園內散步。一行人沿着人工湖畔走向中環方向，經過奧林匹克廣場時上斜路，走過觀鳥園旁步向公園的堅尼地道出口，正好為健行熱身。

離開香港公園，過馬路走上數十級樓梯後，右轉沿着麥當勞道前行約5分鐘，便到達纜車徑，同時亦進入中區自然徑範圍。纜車徑最大特點是沿着纜車走線，可近距離欣賞纜車景點。雖然纜車現正因發展計劃而暫停服務，但我們到訪當日仍偶爾遇上測試運作的纜車駛過。

纜車徑是條筆直的石級路，抬頭遠望，最搶眼的，莫過於橫跨纜車路軌的馬己仙峽道橋樑，石砌的橋樑充滿昔日英式建築味道。沿路樓梯街角見到的煤氣街燈，已換上了電燈泡，新與舊的結合，保留了上世紀的典雅氛圍。

由石級路走上馬己仙峽道，便告別纜車軌了。沿着蒲魯賢徑上行，穿過林蔭小徑再左轉接上高化利徑，走上一段斜路便會到達漆咸徑入口。沿途只要跟着中區自然徑路牌走，便可沉浸在遠離繁忙交通的綠林小徑。

密林濾走車聲 享寧靜一刻

由於這路段較陡峭，我們都放慢腳步，開始有點喘氣，要在路口休息一會，才繼續行程。繼續走上漆咸徑，全程以之字形斜路、如九曲十三彎般走進密林中。遇上一片晴天，茂密樹林正好阻隔熾熱陽光，也濾走了汽車聲，偶然在密林之間的空隙，瞥見繁華都會近在咫尺。

不知不覺，由金鐘起步走到漆咸徑中段，已累計爬升至海拔230米；來到路口見到往「觀音林」的路牌，可原路折返。回到麥當勞道與纜車徑交界時，取捷徑沿纜車徑下行至纜車堅尼地道站。在站前剛好經過Tram View Cafe，健行後來一杯凍飲兼打卡，在夏日繁忙日程添一點樂趣，才結束今日行程。

多斜路梯級 膝痛不宜

既是物理治療師又做過私人健身教練的Arnold形容，今次這條路線多斜路、多樓梯級，不斷爬升，上斜落斜，對於平時沒有運動習慣的人而言，有一定難度。若本身已有膝關節問題，便不適合走這條路線，因上斜落斜增加對膝關節的壓力（詳見「健行貼士」） 。●

全程：約5公里

需時：約1.5小時（不連拍照休息）

裝備：跑鞋或健行鞋、透氣輕便服、食水、蚊怕水

文：王惠芳

模特兒：Ceci Lam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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[由我帶路]